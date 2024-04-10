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Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2024
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Tokyo Camisi’nde bayram namazı kılındı

Son dakika haberine göre Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı. Cemaat, namazın ardından bayramlaştı, camide fotoğraf çektirdi.

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