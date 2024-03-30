Alman polisinden insanlık dışı muamele! Filistin destekçilerini yerde sürükleyerek müdahale ettiler
İşgalci katil İsrail, aylardır mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor. Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor. Dünyadan bir çok vatandaş ise Katil İsrail'i protesto etmeye devam ediyor. Katil İsrail'e desteği ile bilinen Almanya'dan tepki çeken görüntüler ortaya çıktı. Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, ana tren garı içerisinde eylem yapan Filistin destekçisi gruba sert müdahalede bulundu. Görüntülerde Alman polisinin Filistin destekçilerini yerde sürüklediği anlar görüldü.
Gazze'de İşgalci İsrail tarafından aylardır çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin binlerce Filistinli katlediliyor.
Dünya Gazze'de insani ara beklerken katil İsrail ordusu yine kana doymuyor.
Rahmet ayı Ramazan Ayında olmamıza rağmen Katil israil onlarca Filistinliyi katletmeye devam ederken dünyadan bir çok vatandaş ise Katil İsrail'i protesto etmeye devam ediyor.
Filistin'i destekleyen sloganların atıldığı gösteride, protestocular ile polis arasında arbede çıktı.
Bazı göstericiler, polis tarafından sert müdahale kullanılarak gözaltına alındı.
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