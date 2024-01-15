BM’den Lübnan açıklaması! İşgalci İsrail’e sert tepki: Gazze’de gördüklerimiz Lübnan’da tekrarlanamaz

"ACİLEN İNSANİ ATEŞKESE İHTİYACIMIZ VAR"

Guterres, diğer taraftan işgal altındaki Batı Şeria'da gerginliğin arttığına dikkati çekerek, aynı zamanda Kızıldeniz ve ötesinde de gerginliğin yüksek seyrettiğini dile getirdi.

İsrail ve Lübnan arasındaki Mavi Hat'ta çatışmadan derin endişe duyduğunun altını çizen Guterres, "İsrail ve Lübnan arasında gerginliğin daha geniş bir alana yayılma riski, bölgesel istikrarı derinden etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, söz konusu çatışma nedeniyle İsrail ve Lübnan'da çok sayıda insanın yerinden edildiğini belirterek, "Gelişmelerden derin endişe duyuyorum." dedi.

"GAZZE'DE GÖRDÜKLERİMİZ LÜBNAN'DA TEKRARLANAMAZ"

Genel Sekreter olarak tüm taraflara bir mesaj vermesi gerektiğini söyleyen Guterres, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Mavi Hat'ta ateşle oymaya son verin. Gerginliği azaltın ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı uyarınca çatışmaya son verin."

Tüm bu sorunların üstesinden gelmek için tek bir çözüm olduğunu kaydeden Guterres, "Acilen insani ateşkese ihtiyacımız var; yardımları ihtiyacı olanlara ulaştırmak için, esirlerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için, daha geniş savaş ateşini söndürmek için. Gazze'de çatışma ne kadar uzun sürerse gerginliğin artması ve yanlış hesap yapma riski o kadar artar. Gazze'de gördüklerimizin Lübnan'da tekrarlanmasına, Gazze'de mevcut durumun sürmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.