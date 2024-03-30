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Hizbullahİsrail askeri araçları ile askerlerine saldırılar düzenledi

Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Hizbullahİsrail askeri araçları ile askerlerine saldırılar düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinde İsrail askeri askerleri ile araçlarını hedef aldığını duyurdu. Ayrıca, Hadeb Yarun bölgesindeki bir İsrail piyade kuvvetinin de top mermileriyle hedef alındığı aktarıldı.

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