Fas’ta işgalci İsrail’in Gazze’ye saldırısına karşı 100’ün üzerinde gösteri düzenlendi

İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 623 Filistinli öldürüldü, 75 bin 92 kişi yaralandı.