30 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fas'ta işgalci İsrail'in Gazze'ye saldırısına karşı 100'ün üzerinde gösteri düzenlendi

Fas'ta işgalci İsrail'in Gazze'ye saldırısına karşı 100'ün üzerinde gösteri düzenlendi

ahaber.com.tr ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2024
ABONE OL
Fas’ta işgalci İsrail’in Gazze’ye saldırısına karşı 100’ün üzerinde gösteri düzenlendi

Fas'ın 52 kentinde ramazanın üçüncü cumasında, Gazze ile dayanışma için gösteriler yapıldı. Ülkedeki sivil toplum kuruluşlarından Ümmet Sorunlarını Destekleme Kuruluşu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 52 kentte 100'ün üzerinde protesto düzenlendi.

Tanca, Kazablanka, Tatvan, Agadir ve Şafşavan gibi kentlerde gerçekleştirilen eylemlere binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, Filistin halkına koşulsuz desteklerini ifade ettikleri sloganlar attı.

Gazze'deki soykırıma tepki gösteren eylemciler, uluslararası toplumun sessizliğini kınadıklarını ifade etti.

İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 623 Filistinli öldürüldü, 75 bin 92 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA