Soykırımcı İsrail'e destek veren Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a Gazze protestosu! "Bu bir insani felaket değil soykırım"
Almanya’nın Leipzig kentinde Leipzig Kitap Fuarı’nın açılışına katılan soykırımcı İsrail'e destek veren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekmek isteyen kişiler tarafından protesto edildi. Protestocular Olaf Scholz’un konuşmasını, İsrail’in Gazze saldırılarını kastederek, "Bu bir insani felaket değil, soykırım" sloganlarıyla kesti.
Almanya'nın Leipzig kentinde Leipzig Kitap Fuarı'nın açılışına katılan soykırımcı İsrail'e destek veren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekmek isteyen kişiler tarafından protesto edildi.
"BU BİR İNSANİ FELAKET DEĞİL, SOYKIRIM"
Protestocular Olaf Scholz'un konuşmasını, İsrail'in Gazze saldırılarını kastederek, "Bu bir insani felaket değil, soykırım" sloganlarıyla kesti.
"YETER ARTIK, BAĞIRMAYI BIRAKIN"
Konuşması protestocular tarafından birkaç kez kesilen Scholz, "Yeter artık, bağırmayı bırakın" diyerek tepki gösterdi.
Scholz, "Hepimizi Leipzig'de bir araya getiren şey bağırmanın gücü değil, kelimelerin gücüdür" dedi. Salondan çıkmak istemeyen protestocular ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.
Konuşmasının devamına okumanın değerinin her şeyden önce başka bakış açılarına izin vermekte yattığını vurgulayan Scholz, "Her bölümle, her yeni sayfayla, günlük yaşamda bazen aşılamaz görünen farklılıkların üstesinden gelebiliriz" dedi.
Törende Leipzig Avrupa Anlayışı Kitap Ödülü de verildi. Bu yıl ödül, `Radikal Evrenselcilik` adlı kitabıyla Alman-İsrailli filozof Omri Boehm'e verildi. 300 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen Leipzig Kitap Fuarı, pazar günü kapılarını kapatıyor.
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