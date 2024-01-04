ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın aracına Gazze'de dökülen kanı temsilen kırmızı boya atıldı! "Savaş suçlusu" sloganları...

Bir konvoy eşliğinde evinden ayrılan Blinken'a "utanmalısın" diye bağıran protestocular, Filistin bayraklarıyla aracın ardından bir süre koştu. Protestocular, Blinken'ın evinin önüne döktükleri kırmızı boyalarla da kan görüntüsü oluşturdu.