ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın aracına Gazze'de dökülen kanı temsilen kırmızı boya atıldı! "Savaş suçlusu" sloganları...
Yıllardır Filistin’de masumlara kan kusturan işgalci İsrail, yaklaşık üç aydır Gazze Şeridi’nden her yeri bombalayarak neredeyse nefes alacak yer bırakmadı. 22 bini aşkın masumun katili İsrail'e el veren ABD'de dünya genelinde yoğun tepki görüyor. İşgalci İsrail’e ziyaretleriyle gündemden düşmeyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın aracına, Filistin destekçisi göstericiler tarafından, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen sivillerin kanını temsilen kırmızı boya döküldü.
GAZZE'DEKİ KANI TEMSİLEN KIRMIZI BOYA ATILDI
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın aracına, Filistin destekçisi göstericiler tarafından, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen sivillerin kanını temsilen kırmızı boya döküldü.
ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını ve Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki sivilleri öldürmesini protesto eden bir grup aktivist, Blinken'ın makam aracına konutundan çıktığı sırada kırmızı renkli boya attı.
Bir konvoy eşliğinde evinden ayrılan Blinken'a "utanmalısın" diye bağıran protestocular, Filistin bayraklarıyla aracın ardından bir süre koştu. Protestocular, Blinken'ın evinin önüne döktükleri kırmızı boyalarla da kan görüntüsü oluşturdu.
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