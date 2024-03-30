30 Mart 2024, Cumartesi
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Alman polisinden insanlık dışı muamele! Filistin destekçilerini yerde sürükleyerek müdahale ettiler
İşgalci katil İsrail, aylardır mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor. Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor. Dünyadan bir çok vatandaş ise Katil İsrail'i protesto etmeye devam ediyor. Katil İsrail'e desteği ile bilinen Almanya'dan tepki çeken görüntüler ortaya çıktı. Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, ana tren garı içerisinde eylem yapan Filistin destekçisi gruba sert müdahalede bulundu. Görüntülerde Alman polisinin Filistin destekçilerini yerde sürüklediği anlar görüldü.