Katil İsrail'in finansörü Biden'a tarihi Gazze dersi vermişti! İrlanda Başbakanı Varadkar istifa ettiğini duyurdu
Katil İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Siyonist İsrail'in insanlık dışı katliamlarına ilk günden bu yana destek veren ikiyüzlü ABD Başkanı Joe Biden'a ise tepkiler çığ gibi büyüyor.Geçtiğimiz gün İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın, İrlanda asıllı olan ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da Aziz Patrick Günü için verdiği davette, Gazze'de yaşananları İrlanda'nın geçmişine benzettiği konuşması gündeme oturdu. Başbakan Leo Varadkar, Biden'a, "Dünyayı dolaştığımda liderler bana sık sık 'İrlandalıların, Filistin halkına karşı neden bu kadar empati duyduğunu' soruyor. Cevabı basit, onların gözlerinde kendi tarihimizi görüyoruz. Yerlerinden edilmesi, mülklerinin ellerinden alınması, ulusal kimlikliklerinin kabul edilmemesi, zorunlu göç, ayrımcılık ve açlığın hikayesi..." ifadelerini kullandı. Yaşanan gelişmelerin ardından İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, görevinden istifa edeceğini duyurdu.
Katil İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Siyonist İsrail'in insanlık dışı katliamlarına ilk günden bu yana destek veren ikiyüzlü ABD Başkanı Joe Biden'a ise tepkiler çığ gibi büyüyor.
Son olarak getiğimiz gün İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın, İrlanda asıllı olan ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da Aziz Patrick Günü için verdiği davette, Gazze'de yaşananları İrlanda'nın geçmişine benzettiği konuşması gündeme oturmuştu.
İSTİFA EDECEĞİNİ BİLDİRDİ
İki kez İrlanda Başbakanı olarak görev yapan Varadkar, görevini bırakma nedenlerinin "hem kişisel hem de siyasi" olduğunu söyledi.
Parti liderliğinden istifa ettiğini kaydeden Varadkar, halefi görevine başlar başlamaz Başbakanlık görevinden de istifa edeceğini bildirdi.
Konuşması sırasında duygulanan Varadkar, "Görevde geçirdiğim 7 yılın ardından artık bu iş için en uygun kişi olduğumu düşünmüyorum." dedi.
İrlanda'da 2017'de Başbakanlık görevini üstlendiğinde 38 yaşında olan ve ülkesinin en genç Başbakanı ünvanına sahip olan Varadkar, görevinden istifası sonrası parlamento üyesi olarak kalmaya devam edecek.
Hatırlanacağı üzere Varadkar, konuşmasında, Biden'a, İrlandalıların Filistin halkıyla empati kurmasının nedeninin, Gazze halkının kendi yaşadıklarına benzer acılar çekmesi olduğunu hatırlattı.
Gazze'deki insanlık dramını, ülkesinin sömürgeleştirildiği dönemde yaşananlara benzeten Varadkar, "Kendi tarihimizi onların gözlerinde görebiliyoruz." ifadesiyle ABD Başkanı'na sitemde bulundu.
Varadkar, "Dünyayı dolaştığımda liderler bana sık sık 'İrlandalıların, Filistin halkına karşı neden bu kadar empati duyduğunu' soruyor. Cevabı basit, onların gözlerinde kendi tarihimizi görüyoruz. Yerlerinden edilmesi, mülklerinin ellerinden alınması, ulusal kimlikliklerinin kabul edilmemesi, zorunlu göç, ayrımcılık ve açlığın hikayesi..." ifadelerini kullandı.
İrlanda'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Avrupa'da en çok karşı çıkan ülkelerden biri olduğunun altını çizen Varadkar, İrlandalıların, Gazze'de yaşanan felaketten derin endişe duyduğunu belirtti.
Biden'a, bir İrlandalı olarak demokrasinin gerekliliklerini yerine getirmesi ve Gazze'deki dramın son bulmasına öncülük etmesi çağrısında bulunan Varadkar, "Gazze halkı, acil gıdaya, ilaca, barınağa ve özellikle de bombardımanın durmasına ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.
Varadkar, konuşmasında kalıcı ateşkes, insani yardım ve iki devletli çözüm çağrılarını yineledi.
Biden'a, Irak'ta savaşan oğlunu ve ABD'nin demokrasi için Ukrayna'ya verdiği desteği hatırlatan Varadkar, ABD'nin Orta Doğu'ya barış getirebilecek güce sahip olduğunu vurguladı. ABD'nin Kuzey İrlanda barış sürecindeki rolüne atıfta bulunan Varadkar, Biden'a hitaben "Hem İsrail'in hem de Filistin'in yanında olmanın mümkün olduğuna inanıyorum." dedi.
Varadkar başta olmak üzere İrlanda, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye gösterdiği destekle ön plana çıkıyor.
BIDEN'IN KÖKENLERİ İRLANDA'YA DAYANIYOR
Kökenleri anne tarafından İrlanda'ya dayanan Biden, siyasi kariyeri boyunca da köklerine bağlılığını sıkça dile getirdi.
Biden'ın ailesi, 1800'lerde yaklaşık 1 milyon insanın ölümüne neden olan ve 1845-1852 döneminde yaşanan "Büyük Kıtlık" sırasında ABD'ye yerleşmişti.
ABD Başkanı, Nisan 2023'te anne tarafından dedesi Owen Finnegan'ın 1849'a kadar yaşadığı Carlingford kentini gezmişti.
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