Katil İsrail’in finansörü Biden’a tarihi Gazze dersi vermişti! İrlanda Başbakanı Varadkar istifa ettiğini duyurdu

İSTİFA EDECEĞİNİ BİLDİRDİ

İki kez İrlanda Başbakanı olarak görev yapan Varadkar, görevini bırakma nedenlerinin "hem kişisel hem de siyasi" olduğunu söyledi.

Parti liderliğinden istifa ettiğini kaydeden Varadkar, halefi görevine başlar başlamaz Başbakanlık görevinden de istifa edeceğini bildirdi.

Konuşması sırasında duygulanan Varadkar, "Görevde geçirdiğim 7 yılın ardından artık bu iş için en uygun kişi olduğumu düşünmüyorum." dedi.

İrlanda'da 2017'de Başbakanlık görevini üstlendiğinde 38 yaşında olan ve ülkesinin en genç Başbakanı ünvanına sahip olan Varadkar, görevinden istifası sonrası parlamento üyesi olarak kalmaya devam edecek.

Hatırlanacağı üzere Varadkar, konuşmasında, Biden'a, İrlandalıların Filistin halkıyla empati kurmasının nedeninin, Gazze halkının kendi yaşadıklarına benzer acılar çekmesi olduğunu hatırlattı.