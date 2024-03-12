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Katil Netanyahu isim vermeden ABD Başkanı Biden'a yüklendi: Karşı çıkamazsın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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Katil Netanyahu isim vermeden ABD Başkanı Biden’a yüklendi: Karşı çıkamazsın

Soykırım devleti İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamı bitmek bilmezken, işgale ilk günden bu yana el veren ABD Başkanı Joe Biden ve katil Bibi arasında tansiyon yükseliyor. İşgalci İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile arasındaki gerilim devam ederken, "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğinizi söyleyip, İsrail bu hakkını kullandığında ona karşı çıkamazsınız." dedi.

İşgalci İsrail'in katil başbakanı Netanyahu, Amerikan İsrail Siyasi Eylem Komitesi (AIPAC) toplantısına gönderdiği görüntülü mesajda Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara değindi.

İsrail'e verdiği destekten dolayı Biden ve Washington yönetimine teşekkür eden katil Netanyahu, bunun devam etmesini umduğunu belirtti.

Katil Netanyahu, "ne olursa olsun İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı kazanacağını" ileri sürerken, bunun da Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısıyla mümkün olacağını aksi halde Hamas'ın yeniden toparlanacağını savundu.

KATİL BİBİ'DEN YENİ İŞGAL MESAJI

"Refah'ta işi bitireceğiz." diyen katil Netanyahu, 1,5 milyon Filistinlinin yaşadığı bölgeye kara saldırısı düzenleyecekleri mesajını yineledi.

İsrail'in müttefiklerine seslenen katil Netanyahu, "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğinizi söyleyip, İsrail bu hakkını kullandığında ona karşı çıkamazsınız. İsrail'in Hamas'ı yok etme hedefini desteklediğinizi söyleyip, sonra İsrail bu hedefe ulaşmak için gereken adımları attığında karşı çıkamazsınız." ifadelerini kullandı.

Biden, MSNBC kanalında verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmasının kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğunu ancak İsrail'i de terk etmeyeceğini söylemişti.

İsrail Başbakanı'nı hedef alan Biden, katil Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" söylemişti.

Katil Netanyahu, Biden'ın eleştirilerine cevap vererek İsrail halkının çoğunluğunun izlediği politikayı desteklediğini ileri sürmüştü.

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