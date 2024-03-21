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Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, sağcı lider Luis Montenegro'yu başbakan atadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.03.2024
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Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, sağcı lider Luis Montenegro’yu başbakan atadı

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, ülkede 10 Mart'ta yapılan erken genel seçimlerin ardından sağ partilerin ittifakından oluşan Demokratik İttifak'ın (AD) lideri Luis Montenegro'yu başbakan atadı.

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