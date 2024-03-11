Joe Biden ve katil Netanyahu birbirine düştü: Fikir ayrılığı saldırılara yardımcı olmuyor

ABD Başkanı Biden, iki gün önce verdiği bir röportajda, katil Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" belirterek, İsrail Başbakanı'nın Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu söylemişti.