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İrlanda Başbakanı Varadkar'dan Biden'a tarihi Gazze dersi: Onların gözlerinde kendi tarihimizi görüyoruz

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2024 09:47
Katil İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Siyonist İsrail'in insanlık dışı katliamlarına ilk günden bu yana destek veren ikiyüzlü ABD Başkanı Joe Biden'a ise tepkiler çığ gibi büyüyor. Son olarak İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın, İrlanda asıllı olan ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da Aziz Patrick Günü için verdiği davette, Gazze'de yaşananları İrlanda'nın geçmişine benzettiği konuşması gündeme oturdu. Başbakan Leo Varadkar, Biden'a, "Dünyayı dolaştığımda liderler bana sık sık 'İrlandalıların, Filistin halkına karşı neden bu kadar empati duyduğunu' soruyor. Cevabı basit, onların gözlerinde kendi tarihimizi görüyoruz. Yerlerinden edilmesi, mülklerinin ellerinden alınması, ulusal kimlikliklerinin kabul edilmemesi, zorunlu göç, ayrımcılık ve açlığın hikayesi..." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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