ABD Başkanı Biden’a halkından Gazze resti: Sen soykırımcı bir diktatörsün Joe

"SEN SOYKIRIMCI BİR DİKTATÖRSÜN JOE"

Son olarak Biden, Georgia'nın en büyük şehri Atlanta'da bir seçim mitinginde konuşurken, dikkat çeken bir protesto ile karşılaştı.

Bir Amerikalı genç, Biden'ı konuşması sırasında keserek "soykırımcı diktatör Joe" şeklinde hitap etti. Genç, "On binlerce Filistinli katledildi. Çocuklar ölüyor." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Protesto sırasında, ABD Başkanı'nın korumaları, protestocuyu hızla olay yerinden uzaklaştırdı.

Zorla dışarıya çıkarılan genç bu sırada, "Filistin'e özgürlük" diyerek protestosuna devam etti.