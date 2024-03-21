21 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Katil İsrail kana doymuyor! Batı Şeria'nın Cenin kentine saldırdı: 3 Filistinli şehit...

Katil İsrail kana doymuyor! Batı Şeria'nın Cenin kentine saldırdı: 3 Filistinli şehit...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.03.2024
ABONE OL
Katil İsrail kana doymuyor! Batı Şeria’nın Cenin kentine saldırdı: 3 Filistinli şehit...

İşgalci katil İsrail, aylardır mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor. Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor. Son olarak İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlediği hava saldırısında, 3 Filistinliyi öldürdü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA