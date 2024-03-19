İrlanda Başbakanı Varadkar’dan Biden’a tarihi Gazze dersi: Onların gözlerinde kendi tarihimizi görüyoruz

Varadkar, konuşmasında kalıcı ateşkes, insani yardım ve iki devletli çözüm çağrılarını yineledi.

Biden'a, Irak'ta savaşan oğlunu ve ABD'nin demokrasi için Ukrayna'ya verdiği desteği hatırlatan Varadkar, ABD'nin Orta Doğu'ya barış getirebilecek güce sahip olduğunu vurguladı. ABD'nin Kuzey İrlanda barış sürecindeki rolüne atıfta bulunan Varadkar, Biden'a hitaben "Hem İsrail'in hem de Filistin'in yanında olmanın mümkün olduğuna inanıyorum." dedi.

Varadkar başta olmak üzere İrlanda, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye gösterdiği destekle ön plana çıkıyor.