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Katil İsrail kana doymuyor! İnsani yardımlara eşlik eden yerel ekipleri vurdu: Ölü ve yaralılar var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.03.2024 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
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Katil İsrail kana doymuyor! İnsani yardımlara eşlik eden yerel ekipleri vurdu: Ölü ve yaralılar var

Son dakika... İsrail ordusunun, Gazze’deki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardımlara eşlik eden yerel ekipleri hedef aldığı saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

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