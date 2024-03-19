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ABD'li kadın, 16 aylık bebeğini ölüme terk ettiği için müebbet hapisle cezalandırıldı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 19.03.2024
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ABD’li kadın, 16 aylık bebeğini ölüme terk ettiği için müebbet hapisle cezalandırıldı

ABD'nin Ohio eyaletinde, Kristel Candelario (32) isimli kadın, 16 aylık bebeğini evde bırakıp tatile giderek ölümüne sebep olmaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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