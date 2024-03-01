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Gazze'de insani felaket! İnsanlığın utanç görüntüleri: Filistinli kadın bir parça ekmeyi görünce gözyaşlarını tutamadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.03.2024 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
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Gazze’de insani felaket! İnsanlığın utanç görüntüleri: Filistinli kadın bir parça ekmeyi görünce gözyaşlarını tutamadı

İşgalci İsrail ordusunun aylardır insani yardımların ulaşmasını engellediği Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Soykırımcı İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken bölgeden gelen son görüntüler adeta yürekleri parçaladı. Görüntülerde, bir kadın uzun zaman sonra ekmek görünce gözyaşlarını tutamadı. Saldırıların gölgesinde çaresizce hayata tutunmaya çalışan insanlar ise yürekleri yaktı. İşte detaylar...

İşgalci katil İsrail, aylardır mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor.

Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor.

Katil İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında binlerce Filisitinli halk yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle ölüme terk ediliyor.

YÜREKLERİ PARÇALALAYAN ANLAR
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken bölgeden gelen son görüntüler adeta yürekleri parçaladı.

BİR PARÇA EKMEK GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Görüntülerde, bir kadın uzun zaman sonra ekmek görünce gözyaşlarını tutamadı.

Saldırıların gölgesinde çaresizce hayata tutunmaya çalışan insanlar yürekleri yaktı.

İSRAİL'İN KITLIĞA SÜRÜKLEDİĞİ GAZZE'DE İNSANİ FELAKET YAŞANIYOR

İsrail'in insani yardım girişini engelleyerek kasıtlı biçimde kıtlığa sürüklediği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanmasının yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 228 Filistinli öldürüldü, 71 bin 377 kişi yaralandı.

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