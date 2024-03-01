01 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Katil İsrail ordusundan Gazze'de katliam! Yardım bekleyen sivilleri katlettiler | Dünyadan tepki yağdı

Katil İsrail ordusundan Gazze'de katliam! Yardım bekleyen sivilleri katlettiler | Dünyadan tepki yağdı

7 Ekim Cumartesi günün itibaren Gazze'yi abluka altına alan ve soykırım gerçekleştiren katil İsrail ordusu dün (29 Şubat Perşembe) yardım bekleyen sivillerin katletti. Katil İsrail'in alçak saldırısına dünyadan tepki gecikmedi. Birleşmiş Milletler "Yaşananlar dehşet verici" açıklamasını yaptı. Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri saldırıyı savaş suçu olarak nitelerken, İsrail'i soykırım yapmakla suçladı.

Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 10:56
  • 1
  • 13
Katil İsrail ordusundan Gazze’de katliam! Yardım bekleyen sivilleri katlettiler | Dünyadan tepki yağdı

İsrail'in yardım sırası bekleyen Filistinli sivilleri vurması dünya kamuoyunda da yankı uyandırdı.

  • 2
  • 13
Katil İsrail ordusundan Gazze’de katliam! Yardım bekleyen sivilleri katlettiler | Dünyadan tepki yağdı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, sosyal medya paylaşımında, "Gazze'de düzinelerce Filistinli sivilin yiyecek beklerken ölmesiyle yaşananların kabul edilemez niteliği, ateşkesin aciliyetinin altını çiziyor" ifadelerine yer verdi.

  • 3
  • 13
Katil İsrail ordusundan Gazze’de katliam! Yardım bekleyen sivilleri katlettiler | Dünyadan tepki yağdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından saldırıya tepki gösterdi. "İsrail'e uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunuyorum" açıklamasını yaptı.

  • 4
  • 13
Katil İsrail ordusundan Gazze’de katliam! Yardım bekleyen sivilleri katlettiler | Dünyadan tepki yağdı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de saldırıyı kınadı. Acil ateşkes çağrısı yaptı. Olay hakkında bağımsız bir soruşturma açılması gerektiğini belirtti.

İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü de "Acil soruşturma başlatılmalı" açıklamasını yaptı.

  • 5
  • 13
Katil İsrail ordusundan Gazze’de katliam! Yardım bekleyen sivilleri katlettiler | Dünyadan tepki yağdı

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze'de "derhal ateşkes" çağrısında bulundu ve İsrail'i "trajik ölümlerin" ardından Filistin halkını korumaya çağırdı.

Sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İsrail'i Gazze'deki insanları korumaya ve gerçekleri ve sorumlulukları titizlikle ortaya çıkarmaya güçlü bir şekilde çağırıyoruz" dedi.

Başbakan Giorgia Meloni şiddetten duyduğu "derin dehşeti ve endişeyi" dile getirdi.