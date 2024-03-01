Katil İsrail ordusundan Gazze’de katliam! Yardım bekleyen sivilleri katlettiler | Dünyadan tepki yağdı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de saldırıyı kınadı. Acil ateşkes çağrısı yaptı. Olay hakkında bağımsız bir soruşturma açılması gerektiğini belirtti.



İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü de "Acil soruşturma başlatılmalı" açıklamasını yaptı.