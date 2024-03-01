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Katil İsrail ordusundan Gazze'de katliam! Yardım bekleyen sivilleri katlettiler | Dünyadan tepki yağdı
7 Ekim Cumartesi günün itibaren Gazze'yi abluka altına alan ve soykırım gerçekleştiren katil İsrail ordusu dün (29 Şubat Perşembe) yardım bekleyen sivillerin katletti. Katil İsrail'in alçak saldırısına dünyadan tepki gecikmedi. Birleşmiş Milletler "Yaşananlar dehşet verici" açıklamasını yaptı. Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri saldırıyı savaş suçu olarak nitelerken, İsrail'i soykırım yapmakla suçladı.
Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:56Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 10:56