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Mısır'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: İş birliği gerekli

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.03.2024
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Mısır’dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: İş birliği gerekli

Son dakika haberi...Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: "(Türkiye ve Mısır) İki halk arasındaki tarihi bağ, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda üst düzeyli işbirliğinin gerekliliğini haklı çıkarıyor"

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