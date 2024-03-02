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Almanya Rusya'ya mı saldıracak? Rusya'nın ifşası sonrası ortalık iyice karıştı! Simonyan'dan yeni açıklama: Sahte olmadığını resmen doğruladılar...

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Giriş Tarihi: 02.03.2024 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
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Almanya Rusya’ya mı saldıracak? Rusya’nın ifşası sonrası ortalık iyice karıştı! Simonyan’dan yeni açıklama: Sahte olmadığını resmen doğruladılar...

Rus devlet televizyonu RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan Alman ordusundan üst düzey subayların Kırım Köprüsü'ne saldırıyı istişare ettiği bir ses kaydına ulaşırken kayıtlar sosyal medyada geniş yankı buldu. Almanya kayıtlara ilişkin apar topar yayın yasağı getirirken Almanya Başbakanı Olaf Scholz olayın hızla aydınlatılacağını ifade etti. Simonyan ise kayıtlara ilişkin denetimin başlamasına yönelik yaptığı açıklamada "Patlamış mısır yemediğim için üzgünm" dedi. Simonyan “15 saat suskun kaldıktan sonra Almanlar, kaydın sahte olmadığını resmen doğruluyor” vurgusunu yaptı.

Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayınladı.

ALMANYA RUSYA'YA MI SALDIRACAK?

Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensuplarının Taurus füzelerinin Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na inşa ettiği köprüyü teknik olarak imha edip edemeyeceğini konuştuğu iddia edildi.

SCHOLZ: OLAY HIZLA AYDINLATILACAK

Almanya Savunma Bakanlığı da söz konusu ses kaydının ele nasıl geçirildiğini araştırdığı ve Almanya Askeri İstihbarat Teşkilatının (MAD) bu yönde gerekli tüm tedbirleri aldığı aktarıldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman hava kuvvetleri subayları arasında Ukrayna'ya destek konusunda yapılan görüşmelerin ses kaydının Rusya'da yayınlanmasına ilişkin olayın hızla aydınlatılacağını söyledi.

"ÇOK CİDDİ BİR KONU"

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre Scholz, Vatikan'da yaptığı açıklamada, ses kayıtlarının yayınlanmasını "çok ciddi bir konu" olarak nitelendirdi.

Scholz, bir gazetecinin bunun dış politikada sorun olup olmayacağına ilişkin sorusuna ise "İşte bu yüzden bu konu artık çok dikkatli, çok yoğun ve çok hızlı bir şekilde aydınlatılıyor. Bu da gerekli." yanıtını verdi.

"PATLAMIŞ MISIR YEMEDİĞİM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman karşı istihbarat servisinin Bundeswehr subaylarının Kırım Köprüsü'ne saldırı planını konuşmaların ifşa olan ses kaydı ile ilgili denetim başlaması ile ilgili yorumunda 'patlamış mısır yemediği' için üzgün olduğunu belirtti.

Alman medyasının ifşa olan konuşmanın ses kaydının gerçek olduğuna dair haberlerini de yorumlayan Simonyan, "15 saat suskun kaldıktan sonra Almanlar, kaydın sahte olmadığını resmen doğruluyor" vurgusunu yaptı.

FRANSA VE İNGİLTERE FÜZELERİ DE GÖRÜŞMEDE YER ALDI

Kayıtta, Ukrayna kuvvetlerinin Alman yapımı Taurus füzelerini kullanma olasılığı ve bunların olası etkilerine ilişkin tartışmalar duyulabiliyor.

Konular arasında füzelerin Rusya anakarasını 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'a bağlayan Kerç Boğazı üzerindeki önemli köprü gibi hedeflere hedeflenmesi de yer alıyor.

Görüşmelerde Fransa ve İngiltere'nin Kiev'e sağladığı füzelerin kullanımı da ele alınıyor.

SCHOLZ FÜZE GÖNDERMEYİ REDDETTİ

Kiev, uzun zamandır Almanya'dan kendisine 500 kilometreye (yaklaşık 300 mil) kadar uzaklıktaki hedeflere ulaşabilen Taurus füzeleri sağlamasını talep ediyordu.

Scholz, çatışmanın tırmanmasına yol açacağı korkusuyla şimdiye kadar füze göndermeyi reddetti.

GÖRÜŞME NEREDEN YAPILDI?

Alman subaylarının görüşmesinin internet üzerinden Webex platformu üzerinden yapıldığı kaydedildi.

İÇERİKLERİ YAYINLADILAR

İfşa olan kaset skandalının detayları, Alman basınında yer aldı. Rus propagandacılar, dört yüksek rütbeli Alman subayı arasındaki patlayıcı telefon görüşmesinin kaydını yayınladı.

Subaylar, Bundeswehr (Alman Silahlı Kuvvetleri) tarafından belirli hedef veri iletimi olmasa bile Taurus roketlerinin Ukrayna'da kullanılabileceği yolları öneriyor.

"ÖZGÜRLÜKÇÜ" ALMANYA'DA SANSÜR GECİKMEDİ

Sosyal medya platformu X üzerinde birçok kullanıcı, ses kayıtlarını paylaştı. Sık sık "basın özgürlüğü" konusunda ders vermeye kalkan Alman hükümeti ise sansür kararıyla gündeme oturdu.

Alman hükümeti, ses kayıtlarını yayınlayan kullanıcıların hesaplarına erişim yasağı getirdi. Almanya'nın sansür kararı, Rusya korkusunu gözler önüne sererken uygulanan erişim yasağı da ikiyüzlü tavrı gözler önüne serdi.

Almanya Başbakanı Scholz’e suç duyurusu

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