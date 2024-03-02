Almanya Rusya’ya mı saldıracak? Rusya’nın ifşası sonrası ortalık iyice karıştı! Simonyan’dan yeni açıklama: Sahte olmadığını resmen doğruladılar...

"ÇOK CİDDİ BİR KONU"

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre Scholz, Vatikan'da yaptığı açıklamada, ses kayıtlarının yayınlanmasını "çok ciddi bir konu" olarak nitelendirdi.

Scholz, bir gazetecinin bunun dış politikada sorun olup olmayacağına ilişkin sorusuna ise "İşte bu yüzden bu konu artık çok dikkatli, çok yoğun ve çok hızlı bir şekilde aydınlatılıyor. Bu da gerekli." yanıtını verdi.