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"Gazze'de pazartesi gününe kadar ateşkes olabilir" demişti! Biden sözünden geri adım attı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.02.2024 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
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Gazze’de pazartesi gününe kadar ateşkes olabilir demişti! Biden sözünden geri adım attı

İşgalci katil İsrail, aylardır mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor. Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor. Dünya Gazze'de insani ara beklerken ABD Başkanı Joe Biden, önceki açıklamasının aksine, Gazze'de pazartesi gününe kadar muhtemelen bir ateşkes sağlanmayacağını ancak yine de ümitli olduğunu açıkladı.

Katil İsrail, aylardır kana doymuyor, Gazze halkına adeta ölüm yağdırıyor.

Gazze'de İşgalci İsrail tarafından çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin binlerce Filistinli katlediliyor.

Dünya Gazze'de insani ara beklerken önceki açıklamasının aksine, Gazze'de pazartesi gününe kadar muhtemelen bir ateşkes sağlanmayacağını ancak yine de ümitli olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Biden, Texas'a hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde bir basın mensubunun Gazze'ye ilişkin sorusunu yanıtladı.

Biden, kendisine, "Gazze'de bu pazartesi gününe kadar ateşkes sağlanması konusunda ümitliyim" şeklindeki sözlerini hatırlatan gazeteciye, "Umutlar bitmez. Bölge liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Muhtemelen (ateşkes) bu pazartesi değil ancak halen ümitliyim." diye cevap verdi.

ABD Başkanı Biden, hafta başında New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı. Biden, Gazze'de ne zaman bir ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) bir ateşkes sağlanacaktır." şeklinde yanıt vermişti.

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