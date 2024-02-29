ABD Başkan adayı Donald Trump'ın ismi seçim listesinden yargıç kararıyla çıkarıldı! İtiraz hakkı bulunuyor
ABD'de yargıç, Illinois eyaletindeki seçim listesinden Kongre baskınındaki rolünü gerekçe göstererek eski Başkan Donald Trump'ın ismini oy pusulasından çıkardı. Trump'ın, Illinois'deki yeni karar için Illinois eyalet mahkemelerine itiraz hakkı bulunuyor.
ABD'nin Illinois eyaletinde bir yargıç, Kongre baskınındaki rolünü gerekçe göstererek eski Başkan Donald Trump'ın ismini oy pusulasından çıkardı.
Cook İlçesi Bölge Yargıcı Tracie Porter, 2024 başkanlık seçimlerine gidilen süreçte Trump'ın isminin, Anayasa'nın 14. Maddesi'ndeki " isyancı yasağına" dayanarak, eyaletin oy pusulasından çıkarılmasına hükmetti.
Porter, yazılı açıklamasında, "Mahkeme aynı zamanda bu kararın büyüklüğünün ve yaklaşan Illinois ön seçimleri üzerindeki etkisinin de farkındadır. Illinois Eyaleti Seçim Kurulu, Donald Trump'ı 19 Mart 2024'teki ön seçim oylamasından çıkaracak veya ona verilen oyların iptal edilmesini sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okullarda 2. ara tatil var mı, ne zaman? Nisan ara tatil kaç gün sürecek? MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimi
- Şengül Kurum kimdir? AK Parti İBB başkan adayı Murat Kurum'un eşi Songül Kurum'un hayatı ve kariyeri...
- Elinde parası olana aylık 18.739 TL kazanç! Mevduat faizleri roket gibi fırladı!
- İstanbul'da o ilçeler için saat verildi! Hazırlıklı olun! Arnavutköy, Esenler, Beşiktaş, Bağcılar 1 Mart'tan itibaren...
- EKPSS-2024 başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? EKPSS başvuru ücreti ne kadar? Geç başvurular hangi tarihte?
- KPSS 2024/5 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yerleştirmeleri nasıl yapılacak?
- ABD Merkez Bankası mart faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olacak, hangi tarihte açıklanacak?
- Yanaklarından kilo veremeyenlere reçete çıktı! Bu hataları sakın yapmayın!
- Okullarda 2. dönem sınavları ne zaman? 2023-2024 MEB ortak sınav tarihleri belli oldu mu?
- Temizlik hastaları bile bilmiyor! Ev hanımlarının gizli sırrı çıktı! Meğer yanlış yapıyormuşuz
- TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2024 şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?
- Mazot Gübre Desteği Son Durum | Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı ödemeler ne kadar, kaç TL oldu?