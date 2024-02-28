ABD askeri Gazze’de mi savaşıyor? Kendisini yakan Aaron Bushnell’in arkadaşı ortaya çıkardı

New York Times ise Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından ABD Özel Harekat güçlerinin İsrail'de konuşlandırıldığını iddia ediyor. Özel kuvvetler ayrıca, Gazze'deki Hamas üyelerini ve tünelleri yok edebilmeleri için İsrail birliklerine strateji konusunda yardımcı oluyor. İlgili raporda ise askerlere herhangi bir savaş görevi verilmediği iddia ediliyor.

ABD Hava Kuvvetleri Buhsnell'ın unvanının İnovasyon Hizmetleri Teknisyeni olduğunu doğruladı fakat hangi güvenlik iznine sahip olduğunu belirtmedi. Bushnell'ın arkadaşı ise, Bushnell'ın Hamas'ı desteklemediğini, dört yıldır güvenlik izni olduğunu fakat ilk kez bu hadisede protokolü çiğnediğini ve vermemesi gereken bir bilgi verdiğini söyledi.