ABD askeri Gazze’de mi savaşıyor? Kendisini yakan Aaron Bushnell'in arkadaşı ortaya çıkardı
30 bin Filistinliyi katleden İsrail’in zulmüne daha fazla tahammül edemeyen 25 yaşındaki Amerikalı asker Aaron Bushnell, İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yakarak hayatına son verdi. Son sözleri, “Özgür Filistin” olan Bushnell ile ilgili bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Bushnell’ın arkadaşı, Bushnell ile kendisini ateşe vermeden iki gün önce konuştuklarını ve Bushnell’ın ABD kuvvetlerinin Gazze’de savaştığını söylediğini belirtti. Bushnell’ın istihbarat verileri üzerinde çok gizli yetkilere sahip olduğunu belirten arkadaşı, ilk kez protokolü çiğneyerek bu bilgiyi paylaştığını söyledi.
Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını söyleyerek pazartesi günü Washington'daki İsrail büyükelçiliği önünde kendisini ateşe veren ABD'li havacı Aaron Bushnell ile ilgili dengeleri alt üst edecek bir iddia ortaya atıldı.
Bushnell'ın bir arkadaşı New York Post'a Bushnell'ın kendisini ateşe vermeden birkaç saat önce ABD askerlerinin Gazze'deki Hamas tünellerinde savaştığına dair gizli bir bilgiye sahip olduğunu iddia etti.
"İSTİHBARAT VERİLERİ ÜZERİNDE ÇOK GİZLİ YETKİYE SAHİPTİ"
Hava Kuvvetlerinin 70. İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR) Kanadı'nda görev yapan fakat aynı zamanda çevrimiçi olarak "radikal anarşist" gruplarla etkileşime girdiği iddia edilen Bushnell'ın arkadaşı, Bushnell'ın askeri istihbarat verileri üzerinde "çok gizli yetkiye" sahip olduğunu söyledi ve "Cumartesi günü bana o tünellerde askerlerimizin olduğunu ve cinayetlere ABD askerlerinin katıldığını söyledi." dedi.
ABD ASKERLERİNİN GAZZE'DE SAVAŞTIĞINI SÖYLEMİŞTİ
New York Post'a konuşan arkadaşı Bushnell için "Bana söylediği şeylerden biri de masasına gelenler arasında ABD askerlerinin Filistin'deki soykırımlara karıştığıydı. Bana, karada askerlerimizin bulunduğunu ve çok sayıda Filistinliyi öldürdüklerini söyledi." şeklinde konuştu.
BEYAZ SARAY GAZZE'YE ORDU MU GÖNDERDİ?
Soykırımcının en büyük ortağı ABD Gazze konusunda tutarsız adımlar atmaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden bir yandan katil İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile aralarının bozulduğuna yönelik ifadeler kullanıp bu yönde bir hava oluştursa da ABD'nin el altından soykırımcı İsrail'e destek olduğu çok açık.
New York Times ise Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından ABD Özel Harekat güçlerinin İsrail'de konuşlandırıldığını iddia ediyor. Özel kuvvetler ayrıca, Gazze'deki Hamas üyelerini ve tünelleri yok edebilmeleri için İsrail birliklerine strateji konusunda yardımcı oluyor. İlgili raporda ise askerlere herhangi bir savaş görevi verilmediği iddia ediliyor.
ABD Hava Kuvvetleri Buhsnell'ın unvanının İnovasyon Hizmetleri Teknisyeni olduğunu doğruladı fakat hangi güvenlik iznine sahip olduğunu belirtmedi. Bushnell'ın arkadaşı ise, Bushnell'ın Hamas'ı desteklemediğini, dört yıldır güvenlik izni olduğunu fakat ilk kez bu hadisede protokolü çiğnediğini ve vermemesi gereken bir bilgi verdiğini söyledi.
İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİLDİ! ÇOK KORKMUŞTU
Arkadaşı Bushnell'ın "Özgür Filistin" diye slogan atarak kendisini yaktığı anlar için "Korkmuştu" dedi. Arkadaşı, ayrıca, Bushnell'ın intihar atabileceğini hiç düşünmediğini, intihar hakkında "Bunun Tanrı'nın planına aykırı olduğunu, her zaman intihardan daha iyi çözümler olduğunu, intiharın hiçbir şeyi düzeltemeyeceğini" söylediğini belirtti. Bushnell'ın intihar ettiğine inanamadığını belirten arkadaşı, "İntihar Aaron'un yapacağı bir şey değil." dedi.
Arkadaşı, Aaron Bushnell hakkında ayrıca "Aaron çok analitik biriydi, Bu tür bir kararı üzerine çok düşündükten sonra verirdi. Görünüşte tanıyabileceğiniz en sakin, havalı ve kendine hakim kişidir. Onun videosunu izlediğinizde ne kadar sakin, soğukkanlı ve kendine hakim olduğunu görürsünüz. Bu onun normal kişiliği." İfadelerini kullandı.
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