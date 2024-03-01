"Gazze'de pazartesi gününe kadar ateşkes olabilir" demişti! Biden sözünden geri adım attı

İşgalci katil İsrail, aylardır mazlum Gazze halkına ölüm yağdırıyor. Adeta toplu mezarlık haline gelen Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ayırt edilmeksizin katlediliyor. Dünya Gazze'de insani ara beklerken ABD Başkanı Joe Biden, önceki açıklamasının aksine, Gazze'de pazartesi gününe kadar muhtemelen bir ateşkes sağlanmayacağını ancak yine de ümitli olduğunu açıkladı.

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