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Kızıldeniz'de gerilim artıyor: Alman fırkateyni ABD İHA'sına ateş etti!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.02.2024
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Kızıldeniz’de gerilim artıyor: Alman fırkateyni ABD İHA’sına ateş etti!

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Kızıldeniz'de ticari gemileri korumak için görev yapan Alman ordusuna ait "Hessen" fırkateyninin, ABD'ye ait bir insansız hava aracına (İHA) ateş etmesini milletvekillerinden gizlemekle suçlandı.

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