ABD ve İngiltere’nin amacı aşikar oldu: İsrail’in soykırım suçunu ve Epstein sapkın tarikatını gündemden düşürmek istiyor! Husilerden açıklama: Kaybedilen itibarı bu saldırıyla kazanmaya çalışıyorlar | Kızıldeniz’de son durum ne?
İşgalci İsrail’in Filistin’deki soykırımı, örtbas edilmeye çalışılıyor. Sömürgeye, zulme ve birçok sapkınlığa başlık yapan ABD ve İngiltere, Yemen’deki İran destekli Husilere saldırarak hem Siyonist İsrail’in soykırım suçunu hem de son zamanların en sapkın tarikat Epstein dosyasını gündemden düşürmeye çalışıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Husilerin (Ensarullah Hareketi) önde gelen yöneticilerinden Hızam el-Esed, kaybedilen itibarın bu saldırıyla kazanmaya çalışıldığını belirtti.
Çoluk çocuk demeden katleden İsrail'in zulümleri ve işlediği savaş suçları tüm dünya milletleri tarafından kabul görmeyen ve tepki çekiyor.
SOYKIRIM… EPSTEIN, SİNAGOG TÜNELLERİ: PEDOFİK SAPKINLIK
Aylardır gündemi kasıp kavuran soykırımın yanında ABD kaynaklı sapkın bir tarikatlar ortaya çıktı.
Bir taraftan siyasiler, sanatçılar, bilim adamları, prensler, başkanlar gibi birçok ismin listede yer aldığı Epstein dosyası bir taraftan ise Yahudilerin Sinagog tünellerindeki pedofik sapkınlıkları…
Büyük yankı uyandıran bu ifşaların dünyaya ayağa kaldırdığını gören ABD ve İngiltere, kendine yeni bir rota belirledi.
AMAÇLARI DİKKATLERİ BAŞKA YÖNE ÇEKMEK
Hizam el-Esed'in yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırıyla çıkarları ve deniz seyrüseferlerini tehlikeye attığını ve bu iki ülkeye verecekleri cevabın "acı verici" olacağını söyledi.
ABD ve İngiltere'nin saldırılarını sonuçları olacağını kaydeden Esed, "Washington ve Londra, düşmanca operasyonlar aracılığıyla dikkatleri Siyonist düşmanın (İsrail) Gazze'deki kardeşlerimize karşı işlediği soykırım suçlarından başka yöne çekmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Esed, ABD ve İngiltere'nin deniz kuvvetlerinin (Kızıldeniz'de) kaybettikleri itibarı bu saldırıyla yeniden kazanmaya çalıştıklarını ve kendilerinin ise Gazze'deki savunmasız insanları desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.
ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.
KIZILDENİZ'DEKİ DURUM
İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu değerlendirdikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu duyurdu.
Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.
Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.
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