İskoçya Başbakanı’nın eşi Türkiye’ye teşekkür etti! Ailemi soykırımdan Cumhurbaşkanı Erdoğan kurtardı

KARDEŞİNİN EŞİ VE DÖRT ÇOCUĞU TÜRKİYE'DE GÜVENDE

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını 'soykırım' olarak nitelendiren El-Nakla, "İlk kez ders kitaplarında okuduğumuz soykırımı gerçek zamanlı görüyoruz" ifadesini kullandı.

Nadia El-Nakla, Kasım 2023'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çağrısıyla toplanan ve Gazze'de ateşkes isteyen lider eşleri zirvesine katıldığını, Türkiye'nin 'kısa süreli mülteci statüsü' vereceği Gazzeli aile üyelerinin listesini İsrail'e ilettiğini, listede kendi kardeşi ve ailesinin isimlerinin de bulunduğunu ancak daha sonra büyük olasılıkla İsrail'in kardeşinin adını listeden çıkardığını belirtti.

Bu nedenle yalnızca yengesi ve 4 yeğeninin Gazze'den çıkarıldığını ve Türkiye'ye götürüldüğünü kaydeden El-Nakla, "Güvende oldukları için çok mutluyum. Kardeşim, çocuklarını kurtardığımız için bize sürekli teşekkür ediyor" ifadelerini kullandı.