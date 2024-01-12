Jeffrey Epstein'ın pedofili ağı: 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismar! Dava dosyasında 3 kadın…

Dünya, ABD'li pedofili sapkın milyarder Jeffrey Epstein'in istismar gerçeği ile sarsıldı. Epstein davasında 943 sayfalık gizli belgeler yayımlanırken Hollywood'un ünlü isimlerinin yanı sıra İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in oğlu Prens Andrew ile ABD eski başkanları Bill Clinton ve Donald Trump'ın da skandalda ismi geçmişti. Dosyada, Epstesin'in en yakınındaki kadınların da isimleri yer aldı. Jeffrey Epstein'in en yakını ve sevgilisi olan Ghislaine Maxwell, fuhuş ağının başındaydı. Epstein'in pilotu Nadia Marcinkova ise çocuk yaştaki kız çocuklarını fuhuş adasına Lolita Express ile taşıdığı ortaya çıktı. İşte iğrenç olaya adı karışan o isimler...