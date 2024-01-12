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Haberler Galeri Jeffrey Epstein'ın pedofili ağı: 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismar! Dava dosyasında 3 kadın…

Jeffrey Epstein'ın pedofili ağı: 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismar! Dava dosyasında 3 kadın…

Dünya, ABD'li pedofili sapkın milyarder Jeffrey Epstein'in istismar gerçeği ile sarsıldı. Epstein davasında 943 sayfalık gizli belgeler yayımlanırken Hollywood'un ünlü isimlerinin yanı sıra İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in oğlu Prens Andrew ile ABD eski başkanları Bill Clinton ve Donald Trump'ın da skandalda ismi geçmişti. Dosyada, Epstesin'in en yakınındaki kadınların da isimleri yer aldı. Jeffrey Epstein'in en yakını ve sevgilisi olan Ghislaine Maxwell, fuhuş ağının başındaydı. Epstein'in pilotu Nadia Marcinkova ise çocuk yaştaki kız çocuklarını fuhuş adasına Lolita Express ile taşıdığı ortaya çıktı. İşte iğrenç olaya adı karışan o isimler...

Giriş Tarihi: 12.01.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 12:16
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Jeffrey Epstein’ın pedofili ağı: 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismar! Dava dosyasında 3 kadın…

ABD'li pedofili milyarder Jeffrey Epstein davasında açıklanan belgelerle dünyada adeta yer yerinden oynadı.

200'DEN FAZLA KİŞİ
Jeffrey Epstein'in kurduğu fuhuş, cinsel istismar, pedofili ve insan kaçakçılığı ağında takılan 200'den fazla isim gün yüzüne çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Jeffrey Epstein’ın pedofili ağı: 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismar! Dava dosyasında 3 kadın…

943 SAYFALIK BELGEDE ABD'DEN VE İNGİLTERE'DEN İSİMLER
Ortaya çıkan 943 sayfalık belgelerde Hollywood'un ünlü isimlerinin yanı sıra İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in oğlu Prens Andrew ile ABD eski başkanları Bill Clinton ve Donald Trump da yer aldı.

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Jeffrey Epstein’ın pedofili ağı: 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismar! Dava dosyasında 3 kadın…

Tüm servetini Siyonist lobiyle kurduğu ağ üzerinden elde eden ve siyonist lobiyle kol kola pedofili ağı inşa eden Epstein'in, tutuklu olduğu cezaevinde intihar ettiği açıklandı.

Küresel fuhuş ağındaki her detay, şaşkınlık yaratırken dava dosyasında Epstein'in birlikte çalıştığı kadınlar da yer aldı.

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Jeffrey Epstein’ın pedofili ağı: 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismar! Dava dosyasında 3 kadın…

Hürriyet'ye yer alan haberde Epstein, fuhuş ağını yönetirken başta sevgilisi Maxwell olmak üzere birçok kadından yardım kaldı.

Dosyada, 'suç ortağı' olarak gösterilen üç kadının soruşturmadaki hiçbir soruya cevap vermediği açıklandı.

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Jeffrey Epstein’ın pedofili ağı: 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismar! Dava dosyasında 3 kadın…

HEM SEVGİLİSİ HEM DE FUHUŞ AĞININ ORGANİZATÖRÜ

Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein'e en yakın isim aynı zamanda sevgilisiydi. Fuhuş ağının organizatörü olan Maxwell'in, küçük yaştaki çocukları Epstein'ın sapık cinsel amaçları doğrultusunda yönlendirdiği ve eğittiği belirlendi. Epstein'in kara kutusu olan Maxwell iddialardaki 60 soruya cevap vermedi.