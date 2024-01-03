Hamas’ın 2 numarası Aruri’ye yönelik suikastın yapıldığı Beyrut’tan canlı yayın! Bölgede son durum ne?

HİZBULLAH'IN KALESİNDE 3 FÜZE NASIL ATEŞLENDİ?

Dahiya nüfusun en yoğun olduğu ve işlek bir yer. 2006'dan beri İsrail ilk defa Lübnan'ın başkenti Beyrut'u burada bir bölgeyi hedef aldı. Burada yapılan saldırı ile Hamas'ın 2 numarası Aruri öldürüldü. Hamas ofisi 3 füze ile hedef alındı. 2 füze ile ofis vurulurken diğer füze ise Aruri'nin park halindeki aracına yönelik ateşlendi. Aruri 5 yıldır Lübnan'da yaşıyordu. Hzibullah'ın en korunaklı olarak gördüğü Dahiye bölgesinde bulunuyordu.