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Hamas'ın 2 numarası Aruri’ye yönelik suikastın yapıldığı Beyrut'tan canlı yayın! Bölgede son durum ne?

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2024 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
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Hamas’ın 2 numarası Aruri’ye yönelik suikastın yapıldığı Beyrut’tan canlı yayın! Bölgede son durum ne?

İsrail' ait insansız hava araçları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi. Saldırıda Hamas'ın siyasi kanadının liderlerinden Salih El Aruri hayatını kaybetti. Bölgedeki son durumu Anadolu Ajansı muhabiri İdris Okuducu A Haber’de aktardı.

İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas'ın iki numaralı ismi Salih El Aruri'ye suikast düzenledi. Hamas'ın ofisine yapılan saldırıda Aruri'nin yanı sıra 7 kişi daha hayatını kaybetti. Hamas'tan ise direnişe devam edeceğiz mesajı geldi.

SUİKATIN OLDUĞU YERDEN CANLI YAYIN

İsrail Aruri'yi Güney Lübnan'dan yapılan saldırıların sorumlusu olarak görüyordu. 2015'ten beri Beyrut'ta yaşayan Aruri ABD'nin en çok arananlar listesinde bulunuyor ve 5 milyon ödül konmuştu. Aruri daha önce yaptığı açıklamalarda şehadeti bir zafer olarak gördüğünü söylemişti. Bölgedeki son durumu Anadolu Ajansı muhabiri İdris Okuducu A Haber'de aktardı.

"MÜCADELEYE DEVAM" MESAJI

İdris Okuducu: Bizler şu anda Hizbullah'ın kalesi Dahiya bölgesindeyiz. Burası suikastın yapıldığı bölge. Burada Hamas'ın 2 numarası Aruri ile birlikte 7 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah Aruiri'ye yönelik suikastın karşılıksız kalmayacağını açıkladı. İsrail'e yönelik tehditlerde bulundu. Hamas ise mücadelenin devam edeceğini belirtti.

GÖZLER HÜZBULLAH'A ÇEVRİLDİ

Bugün Lübnan saati ile 18.00'de Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yıl dönümünde bir konuşma yapacak. Nasrallah'ın Lübnan'ın güneyinde İsrail ile 3 aydır devam eden çatışmalara yönelik açıklama yapması bekleniyor.

HİZBULLAH'IN KALESİNDE 3 FÜZE NASIL ATEŞLENDİ?

Dahiya nüfusun en yoğun olduğu ve işlek bir yer. 2006'dan beri İsrail ilk defa Lübnan'ın başkenti Beyrut'u burada bir bölgeyi hedef aldı. Burada yapılan saldırı ile Hamas'ın 2 numarası Aruri öldürüldü. Hamas ofisi 3 füze ile hedef alındı. 2 füze ile ofis vurulurken diğer füze ise Aruri'nin park halindeki aracına yönelik ateşlendi. Aruri 5 yıldır Lübnan'da yaşıyordu. Hzibullah'ın en korunaklı olarak gördüğü Dahiye bölgesinde bulunuyordu.

KATİL İSRAİL NE MESAJ VERDİ?

Güvenli bölge olarak görülen yerde Hamas'ın 2 numarasına yönelik böyle bir saldırının olması elbette Hizbullah açısından savaşta hanesine eksi olarak işlendi. Hasan Nasrallah daha önce Lübnan'da yapılacak bir suikastın savaş ilanı olacağını söylemişti. İsrail bu suikast ile Hizbullah mesaj verdiğini düşünüyor. Tüm kırmızı çizgilerini aşabileceklerini ilan ettiler. İsrail ile dirsek temasında olan gruplar var. Burada Hizbullah açısından bir istihbarat zafiyetinden bahsediliyor.

İşte suikastın yapıldığı yer! Bölgeden canlı yayın İŞTE SUİKASTIN YAPILDIĞI YER! BÖLGEDEN CANLI YAYIN
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