2 günde Orta Doğu’yu sarsan 2 büyük saldırı! Arkasında kimler var? Bölgeyi ateşe verme planında kim, kiminle?

LÜBNAN'IN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM

Levent Ersin Oralı: Burada 2 temel soru var. İsrail sınırlarını genişletmek adına daha ne kadar büyüyeceğine dair bir hesap yapmış vaziyette mi? Lübnan'daki iç karışıklığın sebebi kimler? Uzun yıllardır devam eden bir iç savaş söz konusu. Ardından "cumhurbaşkansız" kalan bir devlet ardından Refik Hariri suikastı ve 2005'ten beri toparlanamayan bir Lübnan var. Bunun yanında 4 Ağustos 2020'da Beyrut Limanı'nda yaşanan ve 235 kişinin öldüğü büyük patlamada iktisadi anlamda çöken günlük 2-3 saat elektrik verilen bir ülke var. Kaotik ortamda olası saldırılara cevap veremeyen anayasanın derme çatma bir yönetim öngördüğü bir durum var. İşte bu duruma kim sebep olduysa İsrail'in Gazze'deki işgali Ürdün Suriye ve diğer kaotik ortamlara bakıldığı zaman kimin bundan beslendiğini anlayabiliriz.