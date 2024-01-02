Lübnan resmi haber ajansı duyurdu: İsrail Beyrut’ta bir ofisi patlattı

İşgal edilmiş topraklar Filistin'de yıllardır Arz-ı Mev'ud safsatasıyla yaşayan Siyonist İsrail, oklarını Lübnan'a çevirdi.

Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden "saldırdığını" savunarak bölgenin İsrail tarafından işgal edilmesi çağrısında bulundu.

HİZBULLAH'IN SALDIRDIĞINI SAVUNARAK İŞGAL ÇAĞRISINDA BULUNDU

İsrail Meclisinde (Knesset) partisinin haftalık toplantısında konuşan Liberman, İsrail'in kuzeyinin Lübnan'dan gelen "saldırılardan etkilendiğini" belirterek, Lübnan'ın bunu "toprakla ödemesi" gerektiğini iddia etti.