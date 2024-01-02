Lübnan resmi haber ajansı duyurdu: İsrail Beyrut'ta bir ofisi patlattı
Son dakika haberleri... Lübnan resmi haber ajansı, İsrail’e ait bir insansız hava aracının Beyrut’ta bulunan Hamas ofisine saldırı düzenlediğini bildirdi. Filistin’in tamamını ele geçirme hayalleri içinde olan soykırımcı İsrail'in, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman Lübnan'ın güneyini işgal etme çağrısında bulunmuştu.
İşgal edilmiş topraklar Filistin'de yıllardır Arz-ı Mev'ud safsatasıyla yaşayan Siyonist İsrail, oklarını Lübnan'a çevirdi.
Muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden "saldırdığını" savunarak bölgenin İsrail tarafından işgal edilmesi çağrısında bulundu.
HİZBULLAH'IN SALDIRDIĞINI SAVUNARAK İŞGAL ÇAĞRISINDA BULUNDU
İsrail Meclisinde (Knesset) partisinin haftalık toplantısında konuşan Liberman, İsrail'in kuzeyinin Lübnan'dan gelen "saldırılardan etkilendiğini" belirterek, Lübnan'ın bunu "toprakla ödemesi" gerektiğini iddia etti.
Liberman, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güney kesimini "kapatmasını" önererek, Hizbullah'ı kuzeye doğru "püskürtmesi gerektiğini" söyledi.
Bu sürecin "50 yıl sürse dahi yapılmasını" isteyen Liberman, "(Lübnan'daki) Litani Nehri ve İsrail arasındaki bölge tamamen İsrail ordusunun kontrolü altında olmalı." ifadesini kullandı.
BEYRUT'TA BİR OFİSİ PATLATTI
Lübnan resmi haber ajansı, İsrail'e ait bir insansız hava aracının Beyrut'ta bulunan Hamas ofisine saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırılarda 1 Hamas yetkilisi de dahil 4 kişi hayatını kaybetti.
İNSANSIZ HAVA ARACIYLA SALDIRDI
İsrail ordu radyosu, İsrail'in insansız hava aracıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih Aruri'nin öldürüldüğünü bildirdi.
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