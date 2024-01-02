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Salih el Aruri’nin annesi ve kardeşinden metanet dolu açıklama: Allah şehadetini kabul etsin

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.01.2024 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
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Salih el Aruri’nin annesi ve kardeşinden metanet dolu açıklama: Allah şehadetini kabul etsin

Katil İsrail, Beyrut’a düzenlediği saldırıyla Lübnan’ın güneyine yönelik işgal planını devreye soktu. Katil İsrail’in insansız hava aracıyla Beyrut’ta bir ofisi bombalaması sonucu Hamas yöneticilerinden olan Salih el Aruri’nin şehit olduğu haberi geldi. Olay sonrası Hamas Siyasi Bürosu Başkan Yardımcısı Salih El Aruri’nin şehadetinin ardından kız kardeşi ve annesinden metanet dolu açıklama geldi. Aruri’nin annesi oğlunun şehadet haberine karşılık, “Allah kabul etsin... Allah kabul etsin” ifadelerini kullandı.

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hava saldırısı düzenledi. İnsansız hava aracıyla yapılan hain suikast sonucu Hamas'ın 2 numarası Salih el-Aruri ile birlikte 6 kişi şehit oldu.

Aruri'nin şehadet haberinin arından kız kardeşi, abisinin şehit olmak istediğini belirtti. Anne isi "Allah'a şehadetini kabul etsin" dedi.

"BİZİ ŞEYH SALİH'İN ŞEHADETİ İLE ŞEREFLENDİREN ALLAH'A HAMDOLSUN"

Olay sonrası Hamas Siyasi Bürosu Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin şehadet haberini alan kız kardeşi yaptığı açıklamada, "Bizi Şeyh Salih'in şehadeti ile şereflendiren Allah'a hamdolsun." dedi.

"ALLAH'IM BİZE ŞEHADETİ NASİP EYLE" DİYE DUA EDERDİ"

Kız kardeşi yaptığı açıklamanın devamında ise "Her gün "Allah'ım bize şehadeti nasip eyle" diye dua ederdi. Diledi ve elde etti. Filistin doğuştur ve zafer geliyor." ifadelerini kullandı.

"ALLAH KABUL ETSİN… "

Öte yandan yaptığı açıklamada, Salih el Aruri'nin annesi oğlunun şehadet haberine karşılık, "Allah kabul etsin... Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Katil İsrail’den Lübnan’da suikast
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