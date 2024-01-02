Salih el Aruri’nin annesi ve kardeşinden metanet dolu açıklama: Allah şehadetini kabul etsin

"ALLAH'IM BİZE ŞEHADETİ NASİP EYLE" DİYE DUA EDERDİ"

Kız kardeşi yaptığı açıklamanın devamında ise "Her gün "Allah'ım bize şehadeti nasip eyle" diye dua ederdi. Diledi ve elde etti. Filistin doğuştur ve zafer geliyor." ifadelerini kullandı.