Katil İsrail'den Gazze için sinsi plan! Gönüllü diyerek hepsini göçe zorlayacaklar! Kongo ile görüşmelere başlandı...
Siyonist İsrail medyasında çıkan haberlerde İsrail'in Kongo başta olmak üzere çok sayıda ülkeyle Gazze'deki Filistinlilerin zorunlu göç ettirilmesi için gizli görüşmeler yürüttüğü belirtildi. İsrailli bir yetkili konuya ilişkin "Kongo göçmen almaya istekli olacak ve başkalarıyla da görüşmelerde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.
İsrailli yetkililerin, Kongo ve diğer ülkelerle Gazze'deki Filistinlilerin zorunlu göç ettirilmesi için gizli görüşmeler yürüttüğü belirtildi. Uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.
GÖÇE ZORLAYIP GÖNÜLLÜ DİYECEKLER
Bu saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli yerinden oldu. Öte yandan İsrail kabinesindeki aşırı sağcı isimler, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin "gönüllü göç ettirilmesini" sık sık dillendiriyor.
Zman Yisrael gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, Kongo'nun "Gazzelileri almaya istekli olacağını" ileri sürerek diğer ülkelerle de bu konuda görüşmeler yapıldığını söyledi.
"KONGO İSTEKLİ OLACAK"
İsrailli bir yetkili, "Kongo göçmen almaya istekli olacak ve başkalarıyla da görüşmelerde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.
Haberde, Tel Aviv'in görüştüğü ülkenin Kongo Cumhuriyeti mi yoksa Demokratik Kongo Cumhuriyeti (KDC) mi olduğuna ilişkin detaya yer verilmezken İsrail'in KDC ile yakın ilişkileri bulunuyor.
İsrail parlamentosu Knesset'te dün konuşan İsrail İstihbarat Bakanı Gila Gamliel, saldırılar sonrasında "Hamas yönetiminin çökeceğini ve sivil halkın tamamen insani yardıma bağımlı hale geleceğini" ileri sürerek "Hiçbir iş (imkanı) olmayacak ve Gazze'deki tarım arazilerinin yüzde 60'ı güvenlik için tampon bölge haline gelecek." ifadesini kullanmıştı.
Gamliel, Gazze'de "tek çözümün bölgede yaşayan Filistinlilerin gönüllü göçü" olduğunu iddia ederek uluslararası kamuoyunun buna destek vermesi gerektiğini savunmuştu.
İSRAİLLİ BAKANLAR GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERİN "GÖNÜLLÜ GÖÇÜNÜ" SIK SIK DİLLENDİRİYOR
İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini" açıklamıştı.
Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullanmış ancak bu ortakların kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair bilgi vermemişti.
BÖLGEDEN GÖÇE ZORLAYACAKLAR
İsrail ordu radyosuna göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir." ifadesini kullanmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir'in, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine" yönelik açıklamalarını "kışkırtıcı ve sorumsuzca" şeklinde yorumlamıştı.
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