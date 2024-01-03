Katil İsrail’den Gazze için sinsi plan! Gönüllü diyerek hepsini göçe zorlayacaklar! Kongo ile görüşmelere başlandı...

"KONGO İSTEKLİ OLACAK"

İsrailli bir yetkili, "Kongo göçmen almaya istekli olacak ve başkalarıyla da görüşmelerde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Haberde, Tel Aviv'in görüştüğü ülkenin Kongo Cumhuriyeti mi yoksa Demokratik Kongo Cumhuriyeti (KDC) mi olduğuna ilişkin detaya yer verilmezken İsrail'in KDC ile yakın ilişkileri bulunuyor.

İsrail parlamentosu Knesset'te dün konuşan İsrail İstihbarat Bakanı Gila Gamliel, saldırılar sonrasında "Hamas yönetiminin çökeceğini ve sivil halkın tamamen insani yardıma bağımlı hale geleceğini" ileri sürerek "Hiçbir iş (imkanı) olmayacak ve Gazze'deki tarım arazilerinin yüzde 60'ı güvenlik için tampon bölge haline gelecek." ifadesini kullanmıştı.

Gamliel, Gazze'de "tek çözümün bölgede yaşayan Filistinlilerin gönüllü göçü" olduğunu iddia ederek uluslararası kamuoyunun buna destek vermesi gerektiğini savunmuştu.