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Mossad-CIA-Katar aynı masada! Kritik temastan hangi kararlar çıkacak?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.12.2023
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Mossad-CIA-Katar aynı masada! Kritik temastan hangi kararlar çıkacak?

Katil İsrail, 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'de havadan, karadan ve denizden sivillere bomba yağdırıyor. İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatına varılmasını görüşmek için İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns'ün bir araya geldiği bildirildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatına varılması kapsamında yapılan görüşmenin Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Yeni bir esir takası için Barnea, Al Sani ve Burns'ün yaptığı görüşmenin öncekilere göre daha uzun, karmaşık ve zorlu geçmesinin beklendiği aktarıldı.

Söz konusu görüşmelerin ne kadar süreceği veya şu ana kadar herhangi bir ilerleme kaydedilip kaydedilmediğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda 24 Kasım'da İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara "insani ara"yı da kapsayan esir takası mutabakatına varılmıştı. 24 Kasım'da başlayan ve 7 gün süren "insani ara" kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 83 İsrailli esir ile İsrail hapishanelerindeki 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail askerlerinin Gazze'de ellerinde beyaz bayrak taşımalarına rağmen 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardında Tel Aviv yönetimi üzerinde Hamas ile yeni bir esir takası mutabakatına varması konusunda baskılar artmıştı.

Gazze'de Hamas'ın elinde 100'den fazla İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

ÇATIŞMALARA 7 GÜNLÜK İNSANİ ARA VERİLMİŞTİ

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuk yaptığı görüşmelerin ardından çatışmalara "insani ara" verilmesi ve taraflar arasında esir takası yapılması konusunda İsrail ile Hamas arasında uzlaşma sağlandı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi ve daha sonra 3 gün daha uzatıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşı kapsamında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde 7 günlük "insani ara" süresince Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Taraflar arasındaki mutabakatın Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığı da duyuruldu, ancak Refah Sınır Kapısı'ndan "insani ara" süresince giren ve ihtiyacın çok altında olan yardım tırları İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaşamadı.

İsrail, Gazze'nin güneyine göçe zorladığı 1 milyon 750 bin sivilin, insani ara süresince evlerinin bulunduğu kuzey tarafına geçişine yasak getirdi.

İsrail ordusu "insani aranın" sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı.

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