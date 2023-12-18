Mossad-CIA-Katar aynı masada! Kritik temastan hangi kararlar çıkacak?
Katil İsrail, 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'de havadan, karadan ve denizden sivillere bomba yağdırıyor. İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatına varılmasını görüşmek için İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns'ün bir araya geldiği bildirildi.
Yeni bir esir takası için Barnea, Al Sani ve Burns'ün yaptığı görüşmenin öncekilere göre daha uzun, karmaşık ve zorlu geçmesinin beklendiği aktarıldı.
Söz konusu görüşmelerin ne kadar süreceği veya şu ana kadar herhangi bir ilerleme kaydedilip kaydedilmediğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda 24 Kasım'da İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara "insani ara"yı da kapsayan esir takası mutabakatına varılmıştı. 24 Kasım'da başlayan ve 7 gün süren "insani ara" kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 83 İsrailli esir ile İsrail hapishanelerindeki 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.
İsrail askerlerinin Gazze'de ellerinde beyaz bayrak taşımalarına rağmen 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardında Tel Aviv yönetimi üzerinde Hamas ile yeni bir esir takası mutabakatına varması konusunda baskılar artmıştı.
Gazze'de Hamas'ın elinde 100'den fazla İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.
ÇATIŞMALARA 7 GÜNLÜK İNSANİ ARA VERİLMİŞTİ
Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuk yaptığı görüşmelerin ardından çatışmalara "insani ara" verilmesi ve taraflar arasında esir takası yapılması konusunda İsrail ile Hamas arasında uzlaşma sağlandı.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi ve daha sonra 3 gün daha uzatıldı.
İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşı kapsamında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde 7 günlük "insani ara" süresince Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.
Taraflar arasındaki mutabakatın Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığı da duyuruldu, ancak Refah Sınır Kapısı'ndan "insani ara" süresince giren ve ihtiyacın çok altında olan yardım tırları İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaşamadı.
İsrail, Gazze'nin güneyine göçe zorladığı 1 milyon 750 bin sivilin, insani ara süresince evlerinin bulunduğu kuzey tarafına geçişine yasak getirdi.
İsrail ordusu "insani aranın" sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kış soğuklarında cildinizi neme doyuracak! Tek bir yağ ile kırışıklık, egzama, mantar, sedef her sorunu çözün!
- Ramazan ayı hangi tarihte başlayacak? 2024 ilk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak? Diyanet takvimi
- Aydınlık Yarınlara sınav sonuçları | 2023 Online Kitap Okuma Yarışması Aydınlık Yarınlara yetişkin, ilkokul, ortaokul, lise sonuç sorgulama...
- Kız ve Erkek bebek isimleri | 2023 yılının en sevilen bebek isimleri ortaya çıktı! Geçen yılın isimleri hala ilk sırada...
- Süper Kupa Final maçı tarihi | Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta, nerede oynanacak?
- Galatasaray'a yeni Sacha Boey! O da Fransa'dan geliyor! Puzzle'ın eksik parçası tamamlanıyor
- Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? 2023'te Türkiye o ülkeleri bir bir geride bıraktı
- Güneş Patlaması oldu mu, etkileri neler? Elektrik ve radyo sinyalleri bozulacak mı? NASA detaylarıyla duyurdu: 2017'den itibaren...
- En zorlu optik test! Resimdeki kadını görebilmek samanlıkta iğne aramaktan daha zor!
- Yarın okul var mı, yok mu? 18 Aralık Pazartesi 2023 okullar tatil mi, son durum ne? Valilik, MEB açıklamaları...
- En uzun gece ne zaman? 2023 günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış ve yaz gündönümü tarihleri…
- Milli Piyango 2024'te çıkabilecek en şanslı rakamlar! Yapay Zeka tahmin etti: Büyük ikramiye bu biletlere çıkabilir...