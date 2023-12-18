Mossad-CIA-Katar aynı masada! Kritik temastan hangi kararlar çıkacak?

Gazze'de Hamas'ın elinde 100'den fazla İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

ÇATIŞMALARA 7 GÜNLÜK İNSANİ ARA VERİLMİŞTİ

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuk yaptığı görüşmelerin ardından çatışmalara "insani ara" verilmesi ve taraflar arasında esir takası yapılması konusunda İsrail ile Hamas arasında uzlaşma sağlandı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi ve daha sonra 3 gün daha uzatıldı.