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Son dakika | Sisi yeniden Mısır Cumhurbaşkanı seçildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.12.2023
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Son dakika | Sisi yeniden Mısır Cumhurbaşkanı seçildi

Son dakika haberi...Mısır'daki Ulusal Seçim Kurumu, mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu

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