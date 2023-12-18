Soykırımcı İsrail'den büyük itiraf: Dün olduğu gibi bugün de esirler önceliğimiz değil! I Yanlışlıkla öldürdükleri esiri şehit saymadılar...
7 Ekim'de üç akrabası kaçırılan ve ikisi serbest bırakılan İsrailli Noam Dan, salıverilen esirlerle yaptığı görüşmelerin detaylarını anlattı. Dan "asıl korkularının İsrail ordusunun saldırılarında ölmek veya yaralanmak olduğunu" öğrendiğini söyledi. Diğer yandan bir istihbarat kaynağı ise yaptığı açıklamada "İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ilk iki ve üçüncü haftasında esirler en büyük öncelik olmadığı gibi şu anda da değil" ifadelerini kullandı. Diğer yandan katil İsrail medyasında yer alan haberde Gazze’de İsrail ordusunun "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurduğu 3 esirden Alon Shamriz’in "şehit" olarak kaydedilmesi talebinin reddedildiğini yazıldı. İşte detaylar...
ESİRLERİN GÜVENLİĞİ ÖNEMSENMEDİ
Tel Aviv merkezli "+972" isimli internet sitesinin Local Call işbirliğiyle yaptığı ve istihbarat kaynaklarına dayandırdığı araştırmasına göre İsrail ordusu, Gazze'de İsrailli esirlerin nerede tutulduğu veya güvenliklerine ilişkin önlemler konusunda çok az istihbaratla "acımasız" saldırılar gerçekleştirdi.
Buna göre İsrail, Gazze savaşının başlangıcından bu yana "İsrailli esirlerin güvenliğini sağlama hedefini, işgal altındaki topraklarda daha büyük askeri ve siyasi amaçlar uğruna" ikinci plana attı.
İstihbarat kaynakları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk aşamasındaki yoğun bombardımanların, esirlerin nerede tutulduğuna dair net bilgi olmadan gerçekleştirildiğini doğruladı.
GAZZE'DEKİ ESİRLERİN EN BÜYÜK KORKULARINDAN BİRİ İSRAİL SALDIRILARI
İsrail ile Hamas arasındaki esir takasında serbest kalan İsrailliler ve ailelerinin açıklamalarına göre de Gazze'deki esirlerin en büyük korkularından biri, İsrail'in hava saldırıları ve bombardımanıyla vurulma tehdidiydi.
Esir ve ailelerin açıklamalarında birçoğunun tünellerde tutulmadığının ortaya çıkması ise Gazze'deki esirlerin İsrail'in saldırılarına karşı savunmasız durumda olduklarına işaret ediyor.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ilk haftalarına atıfta bulunan istihbarat kaynağı, "İsrail ordusunun çok az istihbaratla ve Gazze'nin yarısını imha ederek yoğun bombardımanlar gerçekleştirdiğini" söyledi.
Kaynak, İsrail ordusunun "belirli bir binada olduklarını bilseydi esirleri kasten öldürmeyeceğini" ancak "esirlerin de zarar görebileceğini bilerek binlerce saldırı gerçekleştirdiğini" kaydetti.
ESİRLER SERBEST KALDIĞINDA HÜKÜMETİN SÖYLEDİKLERİNİN YALAN OLDUĞUNU ANLADILAR
7 Ekim'de üç akrabası kaçırılan ve ikisi salıverilen İsrailli Noam Dan da ilk esirler serbest bırakıldığında ailelerin, İsrailli politikacıların esirlerin nerede olduğu konusunda kendilerine söylediklerinin çoğunun doğru olmadığını keşfettiklerini vurguladı.
Dan, "İlk başta hükümet yetkilileri, esirlerin tünellerde olduğunu ve bu nedenle ordunun bombalamalarının onları vurmayacağını bize açıkça ifade etti." ifadesini kullandı.
Buna rağmen esirler serbest bırakıldığında çoğunun yer üstünde, insanların evlerinde olduğunu fark ettiklerine dikkati çeken Dan, böylelikle hükümetin açıklamalarının da yanlış olduğunu anladıklarını belirtti ve "(Doğru olduğunu) Düşündüğümüz her şey çöktü." dedi.
ESİRLERİN VURULDUĞUNA DAİR KANIT VAR
Dan, serbest kalan esirlerle yaptığı konuşmalardan "asıl korkularının İsrail ordusunun saldırılarında ölmek veya yaralanmak olduğunu" öğrendiğinin altını çizdi.
Noam Dan, ayrıca İsrail'in Gazze'deki bombalamasında esirlerin vurulduğuna dair kanıt bulunduğunu dile getirdi.
Bir başka istihbarat kaynağı ise "(İsrail'in Gazze'ye saldırısında) İlk iki veya üç haftada esirler hakkında yeterli istihbarata sahip değildik ve onlar birinci öncelik değildi." ifadesini kullandı.
DÜN DE BUGÜN DE ÖNCELİĞİMİZ ESİRLER DEĞİL
Kaynak, "O zamanlar en büyük önceliğimiz bu değildi ve gerçek şu ki bugün de öyle değiller. Ne yazık ki ordunun (kurtarma operasyonlarıyla esirlerin serbest kalmasını) başaracağını düşünmüyorum. Esirleri anlaşma olmadan serbest bıraktırabileceğimizi düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
YANLIŞLIKLA ÖLDÜRDÜKLERİ İSRAİLLİYİ ŞEHİT OLARAK SAYMADILAR
İsrail medyası, Gazze'de İsrail ordusunun "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurduğu 3 esirden Alon Shamriz'in "şehit" olarak kaydedilmesi talebinin reddedildiğini yazdı.
İsrail gazetesi Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail ordusunun 15 Aralık'ta saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde öldürdüğü 3 esirden biri olan 26 yaşındaki Shamriz'in ailesi, konuya ilişkin talepte bulundu.
Oğullarının ölümünün koşullarını "trajik" olarak niteleyen aile, Shamriz'in diğer esirlerle birlikte "özgürlüğe giden yolda savaştığını", elbisesiz olmaları ve beyaz bayrak taşımalarına rağmen İsrail ordusunun onlara ateş açtığını ifade etti.
Aile, bu koşullar altında bu 3 esirin de "savaşırken ölen İsrail ordusunun şehitleri" şeklinde tanınmasının uygun olacağını belirtti.
Habere göre bu talep ordu tarafından reddedildi.
İSRAİL'İN "YANLIŞLIKLA" ÖLDÜRDÜĞÜ ESİRİN CENAZESİNE HÜKÜMET VE ORDUDAN RESMİ TEMSİLCİ KATILMAMIŞ
Times of Israel gazetesinin haberine göre ise İsrail ordusunun, "yanlışlıkla" öldürdüğü esirlerden 22 yaşındaki Samar Talalka'nın 1500 kişinin yer aldığı cenaze törenine İsrail hükümeti veya ordudan herhangi bir resmi temsilci katılmadı.
İsrailli gencin babası Lutfi Talalka, Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, "oğlunun ölümünde hem İsrail'i hem de Hamas'ı" suçladı.
İsrail ordusunun, "rehineleri" derhal serbest bırakması ve yaşananlardan ders alması gerektiğini kaydeden Talalka, "Samar'ın bizimle olması gerekiyordu." ifadesini kullandı.
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