Soykırımcı İsrail’den büyük itiraf: Dün olduğu gibi bugün de esirler önceliğimiz değil! I Yanlışlıkla öldürdükleri esiri şehit saymadılar...

GAZZE'DEKİ ESİRLERİN EN BÜYÜK KORKULARINDAN BİRİ İSRAİL SALDIRILARI

İsrail ile Hamas arasındaki esir takasında serbest kalan İsrailliler ve ailelerinin açıklamalarına göre de Gazze'deki esirlerin en büyük korkularından biri, İsrail'in hava saldırıları ve bombardımanıyla vurulma tehdidiydi.

Esir ve ailelerin açıklamalarında birçoğunun tünellerde tutulmadığının ortaya çıkması ise Gazze'deki esirlerin İsrail'in saldırılarına karşı savunmasız durumda olduklarına işaret ediyor.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ilk haftalarına atıfta bulunan istihbarat kaynağı, "İsrail ordusunun çok az istihbaratla ve Gazze'nin yarısını imha ederek yoğun bombardımanlar gerçekleştirdiğini" söyledi.

Kaynak, İsrail ordusunun "belirli bir binada olduklarını bilseydi esirleri kasten öldürmeyeceğini" ancak "esirlerin de zarar görebileceğini bilerek binlerce saldırı gerçekleştirdiğini" kaydetti.