İsrailli esirin sözleri kelimeleri kifayetsiz bıraktı: Hamas’tan değil İsrail’in bizi öldürebileceğinden korktuk

İSRAİLLİ ESİR HÜKÜMETİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ: BİZİ BOMBALADINIZ

Esirlerden biri, İsrail'in Gazze'yi bombalamasına ilişkin, "Dışarıda ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok gibi hissettik. İstihbarat olduğunu iddia ediyorsunuz ama gerçek şu ki biz bombalandık." ifadesini kullandı.

KENDİ HALKLARI YERİNE ÇIKARLARINI GÖZETTİLER!

Serbest bırakılan esirlerden halen eşi Hamas'ın elinde olan bir kadın, İsrail'in Hamas tünellerini su altında bırakmayı düşünmesine dair, "Tünellere götürülmüştü ve siz tünelleri deniz suyuyla doldurmaktan bahsediyorsunuz. Esirler yerine politikayı önceliyorsunuz." diye konuştu.