İsrailli esirin sözleri kelimeleri kifayetsiz bıraktı: Hamas'tan değil İsrail'in bizi öldürebileceğinden korktuk
Gazze'deki geçici ateşkesin ardından masum sivil halkın üzerine bomba yağdırmaya devam eden, işgalci İsrail ordusu dünyanın gözü önünde insanlık suçu işliyor. Hamas ile katil İsrail arasında gerçekleştiren rehine takasının ardından çarpıcı bir gerçek günyüzüne çıktı. Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli esirlere yönelik "nazik ve insani" tüm dünyada gözler önüne serilmişti. Serbest bırakılan esirler birinin itirafı İsrail zulmünü kelimelerle ortaya çıkartan bir nitelik taşıdı. İsrailli rehine, Hamas'ın elinde tuttuğu İsraillilerin hayatlarından endişe duyduğunu belirterek, "Hamas'tan değil, İsrail'in bizi öldüreceğinden korktuk. Sonra da 'Hamas sizi öldürdü' diyeceklerdi" dedi.
KATİL İSRAİL 17 BİN SİVİLİ KATLETTİ
Terör devleti 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 17 bin 177 kişiyi katletti. Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tamamı hizmet dışı kalırken Kassam Tugayları ise her şeye rağmen mücadeleye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Gazze'deki geçici ateşkesin ardından Hamas ve İsrail arasında rehine takası gerçekleşmişti. Hamas üyelerinin İsrailli yaşlı ve çocuk esirlere özel muamele göstermesi dikkatlerden kaçmamış serbest kalan İsrailli esirler ise hem Hamaslılara hem de Filistinlilere el sallamıştı. Yaşanan o anlar Hamas'ın esirlere yönelik "nazik ve insani" tavrını gösterdi olarak yorumlandı.
Habere göre, serbest bırakılan İsrailli esirler, aileleriyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail savaş kabinesi üyeleriyle bir araya geldi.
İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşması kapsamında serbest kalan İsrailli esirler, İsrail hükümetini eleştirdi.
İSRAİLLİ ESİR HÜKÜMETİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ: BİZİ BOMBALADINIZ
Esirlerden biri, İsrail'in Gazze'yi bombalamasına ilişkin, "Dışarıda ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok gibi hissettik. İstihbarat olduğunu iddia ediyorsunuz ama gerçek şu ki biz bombalandık." ifadesini kullandı.
KENDİ HALKLARI YERİNE ÇIKARLARINI GÖZETTİLER!
Serbest bırakılan esirlerden halen eşi Hamas'ın elinde olan bir kadın, İsrail'in Hamas tünellerini su altında bırakmayı düşünmesine dair, "Tünellere götürülmüştü ve siz tünelleri deniz suyuyla doldurmaktan bahsediyorsunuz. Esirler yerine politikayı önceliyorsunuz." diye konuştu.
"HAMAS'TAN DEĞİL, SİZDEN DAHA ÇOK KORKTUK"
Diğer bir esir de İsrail'in Gazze'yi devamlı bombalamasından dolayı halen esir tutulan İsraillilerin hayatları hakkında endişelendiklerini vurgulayarak, "Televizyonda gördüğüm beni daha çok korkutuyor. (İsrail) Bombalamalarını görüyorum ve esirlerin nerede olduğuna dair hiçbir fikriniz yok. Patlayıcılarla çevrili bir evdeydim. Tünellerde uyuduk ve Hamas'tan değil, İsrail'in bizi öldürebileceğinden korktuk. Sonra da 'Hamas sizi öldürdü' diyeceklerdi." dedi.
Esirlerden bir diğeri de onlar için hiçbir şey yapılmadığını hissettiklerini belirterek, saklandıkları yerin bombalandığını, yaralıyken kaçmak zorunda olduklarını ve bir helikopterin onlara ateş ettiğini anlattı.
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