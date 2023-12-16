Esirlerin aileleri Tel Aviv’de protesto gösterisi düzenliyor! Netanyahu’ya tepkiler artıyor

İnsanlar burada bir araya geldikten sonra yürüyüşe başlıyorlar. Filistinli ve İsrailli kadınlar bir araya gelmiş ve savaşın bitmesi için çağrı yapmışlardı. Burada insanlar rehinelerin sağlıklı şekilde dönmesini istiyor. Bunlara rağmen Gazze ve çevresi yoğun şekilde vurulmaya devam ediyor. Bombardıman hala devam ediyor. Kendi halkının bile sivil hassasiyeti olmadan katleden bir İsrail gerçeği var ortada.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN