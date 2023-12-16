Esirlerin aileleri Tel Aviv'de protesto gösterisi düzenliyor! Netanyahu’ya tepkiler artıyor
İsrail ordusu, katliam ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridinde, 3 esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurdu. Esirlerin aileleri ve yakınları, Tel Aviv'de protesto gösterisi düzenliyor. Öte yandan katil İsrail askerlerinin beyaz bayrak sallayan ve İbranice yardım isteyen rehineleri öldürdüğü ortaya çıktı. Bölgede son durum ne? Ayrıntıları Mert Hacıalioğlu aktardı.
Dün akşam saatlerinde İşgalci İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de bulunan 3 İsrailli esirin "yanlışlıkla" öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada cesetlerin incelenmek üzere İsrail'e nakledildiği duyuruldu.
Yapılan ayrıntılı incelemenin ardından, cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği aktarıldı. Yaşanan olaydan sonra esirlerin yakınları Tel Aviv'de protesto gösterisi düzenliyor.
MERT HACIALİOĞLU/ Saat 15.30 itibarıyla yaşanalar: Öldürülen 3 kişi ellerinde beyaz bayrak ile "kurtarın bizi" diye bağırarak yardım istemişler. Ancak katil sürüsü buna rağmen 3 esiri öldürmüş. Esirler bu çağrılarını İbranice yapmışlar. İşte tüm bu yaşananlara rağmen İsrail askerleri öldürmüş. Esir aileleri cumartesi günü Tel Aviv'de yürüyüş yapıyor ve protesto düzenliyor.
Burada bir sayaç yer alıyor. Ve burada savaşın başından beri saat işliyor. Burada yazan mesajda ise "rehinleri hemen eve getir" yazıyor. Esir aileleri burada oldukça tedirgin çünkü benzer bir durumun başlarına gelmesinden korkuyorlar. Netanyahu'ya karşı tepkiler de artıyor. Burada bulunan sanat müzesinin önünde insanlar toplanıyor.
İnsanlar burada bir araya geldikten sonra yürüyüşe başlıyorlar. Filistinli ve İsrailli kadınlar bir araya gelmiş ve savaşın bitmesi için çağrı yapmışlardı. Burada insanlar rehinelerin sağlıklı şekilde dönmesini istiyor. Bunlara rağmen Gazze ve çevresi yoğun şekilde vurulmaya devam ediyor. Bombardıman hala devam ediyor. Kendi halkının bile sivil hassasiyeti olmadan katleden bir İsrail gerçeği var ortada.
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