İslam İşbirliği Teşkilatı Gazze için devreye giriyor! ABD’ye çağrı, dünyaya mesaj: Koşulsuz ateşkes ilanı

ABD'YE ÇAĞRI, DÜNYAYA MESAJ: KOŞULSUZ ATEŞKES

Bakan Fidan'ın da yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu, bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşerek İsrail'in Gazze'ye saldırılarının son bulması için ABD'den tam koşulsuz ateşkes ilanı konusunda devreye girmesini isteyecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın da yer aldığı heyet ABD'nin başkenti Washington'a giderek burada bir dizi temaslarda bulunacak.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelecek grup, düşünce kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarıyla da toplantılar yapacak.