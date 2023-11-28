28 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Bakan Hakan Fidan Blinken ile görüştü! Gündem Gazze ve İsveç...

Bakan Hakan Fidan Blinken ile görüştü! Gündem Gazze ve İsveç...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.11.2023 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023
ABONE OL
Bakan Hakan Fidan Blinken ile görüştü! Gündem Gazze ve İsveç...

Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD'li mevkidaşı Blinken ile Brüksel'de ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gerçekleşen görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ele alındı" ifadeleri yer aldı.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Belçika'da görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de Stoltenberg ile bir araya geldi.

Paylaşımda, Fidan ile Stoltenberg arasındaki görüşmenin, bugün düzenlenecek toplantı öncesinde yapıldığı belirtildi.

NATO: Türkiye’nin kaygıları meşrudur NATO: TÜRKİYE'NİN KAYGILARI MEŞRUDUR
Bakan Fidan’dan kritik temaslar BAKAN FİDAN'DAN KRİTİK TEMASLAR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA