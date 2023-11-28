Bakan Hakan Fidan Blinken ile görüştü! Gündem Gazze ve İsveç...
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD'li mevkidaşı Blinken ile Brüksel'de ayrı ayrı görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gerçekleşen görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ele alındı" ifadeleri yer aldı.
DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Belçika'da görüştü.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de Stoltenberg ile bir araya geldi.
Paylaşımda, Fidan ile Stoltenberg arasındaki görüşmenin, bugün düzenlenecek toplantı öncesinde yapıldığı belirtildi.
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