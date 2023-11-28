Bakan Hakan Fidan Blinken ile görüştü! Gündem Gazze ve İsveç...

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de Stoltenberg ile bir araya geldi.

Paylaşımda, Fidan ile Stoltenberg arasındaki görüşmenin, bugün düzenlenecek toplantı öncesinde yapıldığı belirtildi.