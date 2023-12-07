Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Washington’a gidiyor!
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’de kalıcı barışın sağlanmasına yönelik temaslar yürütmek üzere Washington’a gidiyor.
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de kalıcı barışın sağlanmasına yönelik temaslar yürütmek üzere Washington'a gidiyor.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin 11 Kasım tarihli Olağanüstü Ortak Zirvesi, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Dışişleri Bakanlarını, Gazze'de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirmişti. Dışişleri Bakanı Fidan, söz konusu ortak diplomatik çaba çerçevesinde temaslar yürütmek üzere yarın ABD'nin başkenti Washington DC'yi ziyaret edecek.
Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin 11 Kasım 2023 tarihli Olağanüstü Ortak Zirvesi, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Dışişleri Bakanlarını, Gazze'de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirmişti.
Sayın Bakanımız, sözkonusu ortak diplomatik çaba çerçevesinde temaslar yürütmek üzere 8 Aralık 2023 tarihinde Washington DC'yi ziyaret edecektir."
Ayrıntılar geliyor...
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