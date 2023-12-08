İsrail’in Filistin zulmü! Her aileden bir çocuğu rehin alıyorlar

117 ÇOCUĞU KATLETTİLER

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yılbaşından bu yana 117 Filistinli çocuğu öldürdü. Geçen yıl tutuklanan 882 çocuktan 150'si halen İsrail cezaevlerinde bulunuyor. 1967 yılından 2020'nin sonuna kadar farklı sürelerle ve gerekçelerle İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin sayısı 1 milyona yaklaştı. Bu süreçte İsrail'in rehin aldığı 18 yaş altı çocukların sayısının ise 50 binin üzerinde olduğu kaydediliyor.





YARISI ÇOCUK

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu (PCBS) tarafından bu yıl yayınlanan son istatistiklere göre, Filistin toplumunun neredeyse yarısını, toplam nüfusun yaklaşık yüzde 44'ünü çocuklar oluşturuyor. Bu oran Batı Şeria'da yüzde 41 ve Gazze Şeridi'nde yüzde 47 olarak ifade ediliyor.