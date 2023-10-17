Putin Ukrayna savaşı sonrası ilk kez Çin’de! Şi Cinping önemli temas

Girişimin, Rusya'nın bölgesel kalkınma vizyonuyla uyum içinde olduğunu vurgulayan Putin, "Devlet Başkanı Şi'nin 10 yıl önce başlattığı planı memnuniyetle karşıladık. Bizim Avrasya Ekonomik Birliği'ni kurmamız ve 'Büyük Avrasya'yı inşa etme vizyonumuz, Kuşak ve Yol Girişimi ile tamamıyla örtüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, "Çin'in bu çerçevede önerdiği işbirliklerinin en iyi tarafı, kimse diğerlerine bir şeyi dayatmıyor. Ortak bir amaç doğrultusunda tüm taraflar için kabul edilebilir çözümleri, projeleri ve yaklaşımları aramak esas. Dayatma veya zorlama yok, fırsatlar var." şeklinde konuştu.