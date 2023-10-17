17 Ekim 2023, Salı
Putin Ukrayna savaşı sonrası ilk kez Çin'de! Şi Cinping önemli temas
Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ABD ve Batı ile ilişkilerinde gerilimlerin sürdüğü bir dönemde, "stratejik ortağı" olarak gördüğü Çin'e ziyaret gerçekleştirdi. Çin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere bu sabah Pekin'e ulaşan Putin, yarın forumda yapacağı konuşmanın ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek.
Giriş Tarihi: 17.10.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 11:52
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