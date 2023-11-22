Rusya Devlet Başkanı Putin’den Ukrayna savaşına yönelik flaş açıklama





"BORU HATLARINDAKİ PATLAMALAR DEVLET TERÖRÜDÜR"



Putin, Kuzey Akım boru hatlarına yapılan sabotajlarla ilgili üstü kapalı olarak Ukrayna ve batılı ülkeleri sorumlu tutarak, "Rakipleri ortadan kaldırmak ve avantaj elde etmek için haksız rekabetçi mücadele yöntemleri kullanılmaktadır. Özellikle sadece ulaşım ve lojistik zincirlerinin, uluslararası yerleşim kanallarının tahrip edilmesini değil, aynı zamanda devlet terörü eylemlerini de kastediyorum. Baltık Denizi'nin dibine döşenen Kuzey Akım Doğal Gaz Boru Hattı bunun bariz bir örneğidir" dedi.



Buna karşı Rusya'nın enerji ve gıda konusunda sorumluluklarını yerine getirdiğini vurgulayan Putin, "Piyasalarda artan türbülans, uluslararası finans sektöründe kronik sorunlar, enerji ve gıda güvenliği alanında kötüleşme var. Tabii bu arada Rusya bu alandaki tüm yükümlülüklerini yerine getiriyor, en büyük gıda ihracatçılarından biri olmaya devam ediyor" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN