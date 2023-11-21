Putin’den ABD ifşası: Gazze’deki sivil ölümlerin sorumlusunu açıkladı! “Arabuluculardan oluşan dörtlünün faaliyetlerini engelliyor”

GAZZE TEMAS GRUBU MOSKOVA'DA BİR ARAYA GELDİ

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 Kasım'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Zirvesi'nde Türkiye'nin önerisiyle oluşturulan Gazze Temas Grubu ise bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da toplandı. Orta Doğu dörtlüsü çabalarının bu çatışmalarda yetersiz olduğuna dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya, ABD, Avrupa Birliği ve BM'nin Arap Birliği ile koordinasyon halinde çalışması batılı ülkeler ve Washington'un sorumluluk almaması nedeniyle gerçekleşmedi. İki devletli karara dayalı, uzun vadeli, sürdürülebilir çözümün şartlarının mutabakatı için bir 'dış destek' mekanizması oluşturmayı düşünürken, böyle bir mekanizmanın gerçek anlamda temsili sağlamasını ve mevcut aleni durumu tam anlamıyla hesaba katmasını çok ciddiye almalıyız" dedi.

Lavrov ayrıca, Orta Doğu ülkelerinin çatışmanın sonlanması için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurgularken, Rusya'nın da 1967 yılındaki sınırlar dahilinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından yana olduğunu yineledi.