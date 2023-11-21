Putin’den ABD ifşası: Gazze’deki sivil ölümlerin sorumlusunu açıkladı! “Arabuluculardan oluşan dörtlünün faaliyetlerini engelliyor”
İşgalci İsrail, ABD’nin gölgesinde 7 Ekim’den bu yana Gazze’de katliam yapıyor. Abluka ve bombardımanlarla çoluk çocuk demeden öldüren katil İsrail, yaşayanları da kendi topraklarından kovuyor. Batı ülke yönetimleri soykırımdan yana olurken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk günden itibaren bağımsız bir Filistin devletinin olması gerektiğini savundu. Putin, Gazze'deki duruma ilişkin BRICS liderleri ve BRICS üyeliğine davet edilen ülkelerden liderlerin katıldığı çevirim içi zirvede konuştu. Rusya Devlet Başkanı, Gazze’deki sivil ölümlerin sorumlularına ilişkin ABD’yi işaret etti. Putin, Tüm bu olaylar ABD’nin, İsrail - Filistin anlaşmazlığında arabuluculuk görevini tekeline alma arzusunun doğrudan sonucudur." dedi.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu liderleri İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırıları ele almak için olağanüstü toplandı. Video konferans yoluyla gerçekleşen toplantıya BRICS Dönem Başkanı Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Hindistan Dışişleri Bakanı Subramaniam Jaishankar, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres katıldı.
"İSRAİL - FİLİSTİN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN TEMASLAR BAŞLATACAĞIZ"
Toplantıda konuşan Putin, 2024 yılından itibaren BRICS dönem başkanlığının kendilerine geçeceğini hatırlatarak, "Meslektaşım az önce çok sayıda çocuğun ölümünden bahsetti. Bu çok korkunç bir şey ancak çocuklara anestezi uygulanmadan yapılan ameliyatları izlediğinizde bu, kötü duygular uyandırıyor. Binlerce insanın hayatını kaybetmesi, sivil nüfusun kitleler halinde yerinden edilmesi ve ortaya çıkan insani felaket en ciddi kaygıya yol açıyor. İsrail - Filistin çatışmasının daha da genişlememesi için BRICS bünyesinde tartışmaya devam etmenin son derece yararlı olduğunu düşünüyoruz. Herhangi bir itirazın bulunmaması durumunda önümüzdeki yıl Rusya başkanlığında temaslar başlatacağız" dedi.
"GAZZE'DEKİ SİVİL ÖLÜMLERİN SORUMLUSU ABD'DİR"
Filistin topraklarındaki sivil ölümlerden ABD'nin de sorumlu olduğunu dile getiren Putin, "Tüm bu olaylar ABD'nin, İsrail - Filistin anlaşmazlığında arabuluculuk görevini tekeline alma arzusunun ve Orta Doğu'daki uluslararası arabuluculardan oluşan dörtlünün faaliyetlerini engellemesinin doğrudan bir sonucudur" ifadelerini kullandı.
"RUSYA'NIN TUTUMU AYNIDIR"
Buna karşı kendilerinin fırsatçı bir tutum içinde olmadığını dile getiren Putin, "Rusya'nın tutumu tutarlıdır ve fırsatçı değildir. Şiddetin azaltılması, ateşkes ve İsrail - Filistin çatışmasına siyasi çözüm bulunması amacıyla uluslararası topluma ortak çaba gösterme çağrısında bulunuyoruz. BRICS ülkeleri ve bölge ülkeleri de bu çalışmada kilit rol oynayabilir" dedi.
GAZZE TEMAS GRUBU MOSKOVA'DA BİR ARAYA GELDİ
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 Kasım'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Zirvesi'nde Türkiye'nin önerisiyle oluşturulan Gazze Temas Grubu ise bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da toplandı. Orta Doğu dörtlüsü çabalarının bu çatışmalarda yetersiz olduğuna dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya, ABD, Avrupa Birliği ve BM'nin Arap Birliği ile koordinasyon halinde çalışması batılı ülkeler ve Washington'un sorumluluk almaması nedeniyle gerçekleşmedi. İki devletli karara dayalı, uzun vadeli, sürdürülebilir çözümün şartlarının mutabakatı için bir 'dış destek' mekanizması oluşturmayı düşünürken, böyle bir mekanizmanın gerçek anlamda temsili sağlamasını ve mevcut aleni durumu tam anlamıyla hesaba katmasını çok ciddiye almalıyız" dedi.
Lavrov ayrıca, Orta Doğu ülkelerinin çatışmanın sonlanması için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurgularken, Rusya'nın da 1967 yılındaki sınırlar dahilinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından yana olduğunu yineledi.
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