25 Kasım 2023, Cumartesi
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Büyük İsrail paranoyası: Arz- Mev’ud! İsrail’in vadedilmiş topraklar hayali
Siyonist İsrail'in işgalini meşrulaştırmak için kullandığı "Vadedilmiş Topraklar" planında, Kıbrıs adasının da yer aldığı belirtiliyor. Yahudi nüfusu çoğaltmak için birbiri ardına hamleler yürüttüğü belirtilen İsrail'in son olarak adada arazi topladığına da dikkat çekiliyor. İşte tüm detaylar…