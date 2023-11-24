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Katil İsrail yeni saldırı hazırlığında! İsrail basınından skandal açıklama: Yeni hedef güney!

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Giriş Tarihi: 24.11.2023 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023
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Katil İsrail yeni saldırı hazırlığında! İsrail basınından skandal açıklama: Yeni hedef güney!

İşgalci İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamın ikinci ayında, birçok ülkenin baskısı ve tepkisi sonucu 4 günlük ateşkes ilan edildi. İnsani ara ile 24 Kasım’da başlayan esir takasında 13 İsrailli tutsağa, 39 Filistinli serbest bırakıldı. Ancak ateşkesin daha ilk gününde Gazze’ye saldırı haberleri gündeme gelirken kana doymayan İsrail cephesinden adeta “zalimliğe devam” açıklaması geldi. Bunun yanı sıra İsrail basını ise ateşkesin asıl amacının yeni saldırı hazırlığı olduğunu duyurdu. İşte detaylar…

Yüz yılı aşkın Batı'nın işgalinde olan Filistin'de 1948 yılından beri Siyonist İsrail'in zulmü bitmek bilmiyor. 7 Ekim'den beri Gazze'ye yönelik saldırılarına acımasızca devam eden işgalcilerin bombardımanları sonucu çoğunluğu çocuk kadın olmak üzere 15 bine yakın masum katledildi.

4 GÜNLÜK ATEŞKES

Filistin'e destek çağrılarından bulunan ülkelerin baskısı ve tepkisiyle esir takası anlaşması yolunda Hamas ile İsrail arasında 4 günlük ateşkes ilan edildi. Katil Netanyahu, daha ateşkes olsa da saldırıların devam edeceğini açıklamıştı. Esir takaslarının yapılmaya başlandığı ilk günde işgalci İsrail ordusu yine kan akıttı.

"SON GÜCÜMÜZLE SAVAŞA DEVAM"

Siyonist İsrail Savunma Bakanı Gallant: "İnsani aranın ardından, tüm gücümüzle savaşa devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Aynı açıklama işgalci İsrail Savaş Kabinesi üyesinden de geldi.

İSRAİL YENİ SALDIRI HAZIRLIĞINDA MI?

Siyonist İsrail, abluka altına alıp bombardımana tuttuğu kuzeydeki Filistinlileri Güneye göç etmeleri için zorlamıştı. 4 günlük ateşkes anlaşmasından önce işgalcilerin, güneye göç eden Filistinlileri sınır dışı etmek için bildiri gönderdiği gündeme geldi.

Ateşkesle beraber katillerin cephesinden yeni skandal bir haber duyuruldu. İsrail basını, yeni saldırı hazırlıkları için işgalcilerin ateşkesi kabul ettiğini bildirdi.

YENİ HEDEF GÜNEY!

İsrail basınından yapılan açıklama göre, işgalci İsrail'in yeni hedefi güney!

Katil İsrail ordusunun Kuzeydeki Filistinlilerin zorla göç ettirildiği Filistin'in güneyine saldırı hazırlığında olduğu aktarıldı.

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