Katil İsrail yeni saldırı hazırlığında! İsrail basınından skandal açıklama: Yeni hedef güney!

Yüz yılı aşkın Batı'nın işgalinde olan Filistin'de 1948 yılından beri Siyonist İsrail'in zulmü bitmek bilmiyor. 7 Ekim'den beri Gazze'ye yönelik saldırılarına acımasızca devam eden işgalcilerin bombardımanları sonucu çoğunluğu çocuk kadın olmak üzere 15 bine yakın masum katledildi.