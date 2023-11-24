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İsveç Başbakanı “İsrail’in soykırım hakkı var” demişti! Küstah savunmaya yetkililerden skandal kılıf: Tercüme hatası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.11.2023 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
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İsveç Başbakanı “İsrail’in soykırım hakkı var” demişti! Küstah savunmaya yetkililerden skandal kılıf: Tercüme hatası

4 günlük insani ara kararı alınmasına rağmen işgalci İsrail Gazze’deki soykırımına devam ediyor. Pek çok ülke katil İsrail’in savaş suçu işleyerek sivilleri hedef alması konusunda yoğun tepki gösterirken Müslüman düşmanlığıyla bilinen İsveç’ten işgalcilere yönelik skandal bir savunma gelmişti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Salı günü yaptığı konuşmada İsrail’e olan desteğini yinelemiş, dünyanın gözü önünde “İsrail’in soykırım hakkı var” demişti. İsveçli yetkililer Kristersson’u aklamak için harekete geçti. İşte habere dair tüm detaylar…

Kur'an-ı Kerim yakarak Müslümanlara karşı provokasyonlar yapılmasına izin veren İsveç'ten, işgalci İsrail için şoke eden bir savunma gelmişti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın, Gazze'de 15 bine yakın sivil katliamına imzasını atan katil İsrail'e desteğini yineleyerek açık açık Siyonizmden yana olduğunu belirtti.

Katliamın ilk haftalarında işgalcilerin yanında olan Batı yönetimleri şimdilerde Gazze için güven sağlanması talebinde bulunuyor. Katil İsrail, medet umduğu ABD ve Batı'dan gittikçe azalan bir destek görmeye başladı.

Ancak Müslüman düşmanlığıyla bilinen İsveç, 'soykırım' güzellemesi yaptı.

İSVEÇ BAŞBAKANINDAN SKANDAL SAVUNMA

İsveç Başbakan Ulf Kristersson, Salı günü Göteborg şehrindeki bir soru-cevap oturumunda, büyük bir skandala imza attı.
Kristersson, "İsveç ve Avrupa Birliği'nin İsrail'in soykırım yapma hakkına sahip olduğu konusunda birleştiğini" söyledi. "Meşru müdafaa İsrail'in hakkıdır" diyen Kristersson'a salonda tepki geldi.

KİLİT SORU: SOYKIRIM YAPMAKTA HAKLI MI?

"İsrail soykırım yapmakta haklı mı?" sorularına cevap veremeyen Başbakan'a tepki olarak salonda "Özgür Filistin" sloganları yükseldi. Salonda bir kişi, "6 bin Filistinli çocuğun öldürülmesine sessiz kaldığınız için yazıklar olsun" diye bağırdı. Olayın sosyal medyada infial yaratmasının ardından İsveç basını ve yetkilileri, Kristersson'ı aklamak için sıraya girdi.

"TERCÜME HATASI"

Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin, X hesabından yaptığı açıklamada Başbakanın sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti. Bohlin, hatanın "yanlış çeviri"de olduğunu iddia ederek bu sözlerin sosyal medyada dolaşmasının dış güçler tarafından yürütülen bir karalama kampanyasının parçası olduğunu iddia etti.

İsveç basını ise İsveççe "savunma" ve "soykırım" kelimelerinin birbirine çok yakın olduğunu söyleyerek bunun "basit bir dil sürçmesi ardından yapılan bir tercüme hatası" olduğunu savundu.

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